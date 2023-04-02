Про це пише Telex.

"Що більше країн втягується у війну в Україні, то швидше ми рухаємося до світової війни. І якщо буде світова війна, то це буде ядерна війна", - сказав Кошич.

Він додав, що західні країни нібито опинилися за кілька кроків до того, аби надіслати до України своїх військових.

"Ми за декілька кроків від того, щоб відправити на територію України військових із Західної Європи чи країн на захід від конфлікту. На нашу думку, саме цього слід уникати", - розповів Кошич.

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан є головою партії "Фідес".