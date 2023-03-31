Про це пише 24.hu.

На думку Орбана, європейські лідери не бажають переходити до "табору миру" і не спонукають Україну до переговорів із агресором.

"Більшість із них усе ще є провійськовими та надсилають усе більше важкої зброї до України", - заявив угорський політик.

На його переконання, країни ЄС наближаються до рішення відправити миротворців в Україну.

"Ми близько до цього кордону, який вважається непрохідним", - сказав Орбан.

Він також заявив, що безпека Угорщини опинилася під загрозою.

"Загроза світової війни не є літературним перебільшенням. Зараз це реальна небезпека", - резюмував Орбан.