Орбан вважає, що країни ЄС близькі до того, аби відправляти миротворчий контингент до України
Прем'єр-міністрові Угорщини Віктору Орбану здається, що країни Євросоюзу близькі до того, аби відправляти миротворчий контингент до України
Про це пише 24.hu.
На думку Орбана, європейські лідери не бажають переходити до "табору миру" і не спонукають Україну до переговорів із агресором.
"Більшість із них усе ще є провійськовими та надсилають усе більше важкої зброї до України", - заявив угорський політик.
На його переконання, країни ЄС наближаються до рішення відправити миротворців в Україну.
"Ми близько до цього кордону, який вважається непрохідним", - сказав Орбан.
Він також заявив, що безпека Угорщини опинилася під загрозою.
"Загроза світової війни не є літературним перебільшенням. Зараз це реальна небезпека", - резюмував Орбан.
- Раніше Орбан підтримав так званий мирний план Китаю.
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