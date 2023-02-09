Орбан виступив за "негайне припинення вогню" в Україні

Про це він написав у Twitter.

"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - заявив прем'єр-міністр.

У коментарях йому написали, що Угорщина належить до "російського табору".