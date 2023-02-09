Орбан виступив за "негайне припинення вогню" в Україні
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв подальшу гуманітарну й фінансову підтримку України, однак закликав якнайшвидше припинити війну
Про це він написав у Twitter.
"Важливий саміт ЄС сьогодні з президентом Володимиром Зеленським. Угорщина продовжить надавати гуманітарну та фінансову підтримку Україні. Ми підтримуємо негайне припинення вогню, щоб запобігти подальшій втраті людських життів. Угорщина належить до табору миру!" - заявив прем'єр-міністр.
У коментарях йому написали, що Угорщина належить до "російського табору".
- 9 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя для участі в саміті ЄС.
- 31 січня Австрія та Угорщина домовилися не відправляти Україні зброю.
- 24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.
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