Угорське видання telex повідомляє, що він мав відкрити сесію, але запізнився й виступав останнім, пише Укрінформ.

Зокрема, він заявив, війна "погана для українців, росіян, угорського народу, для Європи, і дедалі більш очевидно, що вона погана для всього світу", але угорці вважають, що мають триматися якомога далі від неї.

За словами Орбана, він підтримує "мирний план" Китаю щодо України всупереч позиції західних лідерів.

"Ми також вважаємо мирний план Китаю важливим і підтримуємо його", – заявив він.

Орбан також дорікнув своїм політичним противникам, заявивши, що "позиція говорить про Україну так, ніби сама почувається Україною".

При цьому він погодився з опозиційними партіями в оцінці того, що Угорщина не має межувати з Росією, і між ними має бути інша країна.

Орбан також переклав вину за інфляцію в Угорщині на Брюссель, спричинену нібито санкційною політикою ЄС.

Він вважає, що рано чи пізно постане питання вступу України до НАТО. Але "ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід", щоб це не втягнуло Угорщину у війну, сказав він, додавши, що це не стосується Швеції та Фінляндії, яких слід підтримати в їхньому приєднанні до Альянсу.

Опозиція жорстко відреагувала на заяви Орбана. Зокрема, запитала, які чотири округи він віддав би Росії, якби Угорщина воювала з нею, маючи на увазі його заклик до припинення бойових дій і початку переговорів з РФ.

Експрем’єр-міністр Ференц Дюрчань поставив риторичне запитання: "Чому уряд став на бік кривавого Путіна? Чи можливо, що угорський прем'єр-міністр є агентом Росії"?