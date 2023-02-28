Орбан у парламенті Угорщини підтримав "мирний план" Китаю: опозиція назвала його агентом РФ
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виступив у понеділок на відкритті чергової сесії парламенту, де озвучив низку суперечливих наративів про війну Росії проти України
Угорське видання telex повідомляє, що він мав відкрити сесію, але запізнився й виступав останнім, пише Укрінформ.
Зокрема, він заявив, війна "погана для українців, росіян, угорського народу, для Європи, і дедалі більш очевидно, що вона погана для всього світу", але угорці вважають, що мають триматися якомога далі від неї.
За словами Орбана, він підтримує "мирний план" Китаю щодо України всупереч позиції західних лідерів.
"Ми також вважаємо мирний план Китаю важливим і підтримуємо його", – заявив він.
Орбан також дорікнув своїм політичним противникам, заявивши, що "позиція говорить про Україну так, ніби сама почувається Україною".
При цьому він погодився з опозиційними партіями в оцінці того, що Угорщина не має межувати з Росією, і між ними має бути інша країна.
Орбан також переклав вину за інфляцію в Угорщині на Брюссель, спричинену нібито санкційною політикою ЄС.
Він вважає, що рано чи пізно постане питання вступу України до НАТО. Але "ми повинні десять тисяч разів подумати про подальше розширення НАТО на схід", щоб це не втягнуло Угорщину у війну, сказав він, додавши, що це не стосується Швеції та Фінляндії, яких слід підтримати в їхньому приєднанні до Альянсу.
Опозиція жорстко відреагувала на заяви Орбана. Зокрема, запитала, які чотири округи він віддав би Росії, якби Угорщина воювала з нею, маючи на увазі його заклик до припинення бойових дій і початку переговорів з РФ.
Експрем’єр-міністр Ференц Дюрчань поставив риторичне запитання: "Чому уряд став на бік кривавого Путіна? Чи можливо, що угорський прем'єр-міністр є агентом Росії"?
- Нагадаємо, на саміті ЄС 9 лютого Віктор Орбан та Володимир Зеленський провели зустріч, на якій Орбан отримав запрошення приїхати до Києва. Відповіді від угорського прем'єра поки не було.
- 21 лютого очільник МЗС Словаччини вилаяв Орбана у відповідь на його проросійські заяви, недипломатично пославши його слідом за російським кораблем.
- 25 лютого політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський зазначив, що під Орбаном хитається крісло, він заметушився після того, як його не запросили на Бухарестський саміт лідерів усіх східноєвропейських країн у Варшаві ,на якому був присутнім Байден.
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