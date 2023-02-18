Зеленський запросив Орбана до України, - ОП
В Офісі президента підтвердили, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан отримав запрошення відвідати Україну: чиновники сподіваються на здійснення візиту
Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
На саміті ЄС 9 лютого Віктор Орбан та Володимир Зеленський провели зустріч: прем'єр Угорщини перший потис президентові України руку.
Як ствердив заступник керівника ОП, під час обговорень прем'єр та президент обговорювали євроінтеграційний шлях України: тоді Володимир Зеленський і запросив Віктора Орбана до Києва.
"Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", - сказав журналістам Ігор Жовква.
- Нагадаємо, 24 грудня 2022 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна зможе воювати доти, доки США будуть надавати їй свою підтримку.
- Після саміту ЄС 9 лютого Віктор Орбан пообіцяв подальшу гуманітарну й фінансову підтримку України, однак закликав якнайшвидше припинити війну.
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