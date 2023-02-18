Зеленський запросив Орбана до України, - ОП

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

На саміті ЄС 9 лютого Віктор Орбан та Володимир Зеленський провели зустріч: прем'єр Угорщини перший потис президентові України руку.

Як ствердив заступник керівника ОП, під час обговорень прем'єр та президент обговорювали євроінтеграційний шлях України: тоді Володимир Зеленський і запросив Віктора Орбана до Києва.

"Президент України неодноразово запрошував прем'єр-міністра Віктора Орбана прибути в Україну, в Київ. Сісти за стіл і поговорити про всі аспекти, і зокрема ті, які хвилюють Угорщину. Ми готові запропонувати свої підходи, як це вирішити", - сказав журналістам Ігор Жовква.