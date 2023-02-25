Жирний пацюк Орбан тікає з путінського корабля, - Піонтковський
Політолог із Вашингтону Андрій Піонтковський зазначив, що під Орбаном хитається крісло, він заметушився після того, як його не запросили на Бухарестський саміт лідерів усіх східноєвропейських країн у Варшаві
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Орбан, такий жирний пацюк, тікає з путінського корабля. Ширяться українські відео, де він просить візитів до Києва, говорячи, що завжди мріяв приїхати, та все не виходило. А чому так сталося? Бо його писком по столу провезли у Бухаресті. Адже після блискучих виступів Байдена у Києві та Варшаві, наступного дня він проводив дуже важливий Бухарестський саміт лідерів усіх східноєвропейських країн у Варшаві. Угорщина теж брала участь, але Орбана не запросили, його не схотіли бачити як Байден, так і всі східноєвропейські країни", - розказав політолог.
Андрій Піонтковський додав, що запросили чудову жінку – президентку Угорщини Каталіну Новак, яка вже кілька разів рішуче виступала за підтримку України й критикувала прем’єра Орбана за його позицію.
"В Орбана хитається крісло, дивіться, як він заметушився після того, як його не пустили на зустріч у Бухаресті. Він не лише почав говорити, що давно мріяв до Києва приїхати, а на 1 березня призначив засідання угорського парламенту для ратифікації договорів про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО. Угорщина, як і Туреччина, досі це гальмувала. З турками теж вирішать, нікуди вони не подінуться, тим більше Ердогану зараз про збереження своєї влади треба дбати. З Орбаном це показово, чекаємо, коли ще пан Іванішвілі (експрем'єр Грузії, який продовжує неформально керувати країною й тісно пов'язаний з російською політичною верхівкою - ред.) виголосить, що він давно мріяв приїхати до Києва та висловить свій захват героїчною боротьбою українського народу", - прокоментував Піонтковський.
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