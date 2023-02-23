Заява Бухарестської дев’ятки: Росії – міжнародний тиск, Україні – євроатлантичну перспективу
Лідери Бухарестської дев’ятки під час зустрічі у Варшаві підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України та назвали Росію "загрозою безпеці членів Альянсу" і обіцяли "продовжувати міжнародний тиск"
Про це йдеться у спільній заяві лідерів Бухарестської дев’ятки, пише "Європейська правда".
"Рік тому Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підкорити Україну. Дії Кремля призвели до різкого погіршення безпекового середовища в євроатлантичному регіоні, а також серйозно погіршили безпеку наших партнерів", – підкреслюють очільники країн формату.
У заяві наголошується, що "Росія є найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу", та водночас вказується на оборонний характер Альянсу.
Лідери Бухарестської дев’ятки підтвердили відданість статті 5 Північноатлантичного договору й намірам збільшити "сили й засоби стримування і оборони НАТО і посилити військову присутність Альянсу в наших країнах".
Вони також висловили готовність "продовжувати міжнародний тиск на Росію", засудили "всіх тих, включно з Білоруссю, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України", і наголосили на підтримці Києва "доти, доки це буде необхідно".
"Майбутнє України – в Європі. Ми твердо підтримуємо євроатлантичні прагнення України", – вказується в спільній заяві.
Також лідери Бухарестської дев’ятки висловили готовність підтримувати партнерів НАТО – Молдову, Грузію, Боснію і Герцеговину, а також сприяти якнайшвидшому вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.
Зустріч лідерів країн відбулась 22 лютого за участі генсека НАТО та президента США Джо Байдена.
Бухарестська дев’ятка – це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.89
-
EUR
Купівля 41.29Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе