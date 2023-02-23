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Заява Бухарестської дев’ятки: Росії – міжнародний тиск, Україні – євроатлантичну перспективу

23 лютого, 2023 четвер
00:27
Світ Олексій Резніков та Єнс Столтенберг

Лідери Бухарестської дев’ятки під час зустрічі у Варшаві підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України та назвали Росію "загрозою безпеці членів Альянсу" і обіцяли "продовжувати міжнародний тиск"

Про це йдеться у спільній заяві лідерів Бухарестської дев’ятки, пише "Європейська правда".

"Рік тому Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підкорити Україну. Дії Кремля призвели до різкого погіршення безпекового середовища в євроатлантичному регіоні, а також серйозно погіршили безпеку наших партнерів", – підкреслюють очільники країн формату.

У заяві наголошується, що "Росія є найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу", та водночас вказується на оборонний характер Альянсу.

Лідери Бухарестської дев’ятки підтвердили відданість статті 5 Північноатлантичного договору й намірам збільшити "сили й засоби стримування і оборони НАТО і посилити військову присутність Альянсу в наших країнах".

Вони також висловили готовність "продовжувати міжнародний тиск на Росію", засудили "всіх тих, включно з Білоруссю, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України", і наголосили на підтримці Києва "доти, доки це буде необхідно".

"Майбутнє України – в Європі. Ми твердо підтримуємо євроатлантичні прагнення України", – вказується в спільній заяві.

Також лідери Бухарестської дев’ятки висловили готовність підтримувати партнерів НАТО – Молдову, Грузію, Боснію і Герцеговину, а також сприяти якнайшвидшому вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.

Зустріч лідерів країн відбулась 22 лютого за участі генсека НАТО та президента США Джо Байдена.

Бухарестська дев’ятка – це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

  • Джо Байден на саміті країн Бухарестської дев'ятки ствердив, що рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) – велика помилка.
  • Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ готується до нових війн, а не до миру: потрібно розірвати цикл російської агресії.
Україна
ЄС
НАТО
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