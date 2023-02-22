Росія готується не до миру, а до нових війн, - Столтенберг
На саміті країн Бухарестської дев'ятки у Варшаві генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що РФ готується до нових війн, а не до миру: потрібно розірвати цикл російської агресії
Генсека НАТО цитують у Sky News.
Єнс Столтенберг заявив перед союзниками, що вони не можуть допустити, аби Росія надалі "розколювала" європейську безпеку. Зокрема він ствердив, що через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а "до нових війн".
Генеральний секретар Альянсу закликав надати Україні підтримку, необхідну для перемоги, а потім забезпечити умови, аби це не повторилося.
"Ми бачили російську модель агресії протягом багатьох років", – сказав він, вказуючи на Грузію, Крим і схід України. "Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати європейську безпеку. Ми повинні розірвати цей цикл російської агресії".
Також Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО ніколи не були більш згуртованими, і вони захистять "кожен дюйм території партнерів".
- Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден на саміті країн Бухарестської дев'ятки ствердив, що рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) - велика помилка.
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