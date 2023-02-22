Росія готується не до миру, а до нових війн, - Столтенберг

Генсека НАТО цитують у Sky News.

Єнс Столтенберг заявив перед союзниками, що вони не можуть допустити, аби Росія надалі "розколювала" європейську безпеку. Зокрема він ствердив, що через рік після вторгнення Путін не готується до миру, а "до нових війн".

Генеральний секретар Альянсу закликав надати Україні підтримку, необхідну для перемоги, а потім забезпечити умови, аби це не повторилося.

"Ми бачили російську модель агресії протягом багатьох років", – сказав він, вказуючи на Грузію, Крим і схід України. "Ми не можемо допустити, щоб Росія продовжувала руйнувати європейську безпеку. Ми повинні розірвати цей цикл російської агресії".

Також Єнс Столтенберг заявив, що союзники по НАТО ніколи не були більш згуртованими, і вони захистять "кожен дюйм території партнерів".