Байден назвав "великою помилкою" рішення РФ призупинити участь у Договорі про стратегічні озброєння
Президент США Джо Байден вважає рішення Росії призупинити свою участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння (ДСНО) великою помилкою
Про це він сказав на саміті країн Бухарестської дев'ятки у Варшаві, передає CNN.
Коли Байдена спитали, що він думає про заяву Путіна, американський лідер відповів: "У мене немає часу".
Потім він зробив паузу і сказав "велика помилка", перш ніж піти сфотографуватися з іншими лідерами.
Бухарестську дев'ятку було сформовано в 2015 році після російської анексії Криму, до неї входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.
- 21 лютого президент Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.
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