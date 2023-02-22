Про це він сказав на саміті країн Бухарестської дев'ятки у Варшаві, передає CNN.

Коли Байдена спитали, що він думає про заяву Путіна, американський лідер відповів: "У мене немає часу".

Потім він зробив паузу і сказав "велика помилка", перш ніж піти сфотографуватися з іншими лідерами.

Бухарестську дев'ятку було сформовано в 2015 році після російської анексії Криму, до неї входять Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія та Словаччина.