Путін: Росія призупиняє участь у Договорі про статегічні озброєння

Про це сказав президент країни-спонсора тероризму Володимир Путін до Федеральних зборів.

"Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння", - заявив російський диктатор.

Крім того, Путін наголосив, що йдеться про зупинку участі у Договорі, а не вихід з нього.

"Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.

Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки", - додав Путін.

Довідково. Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) - це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією. Цей договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, балістичних ракет підводних човнів, важких бомбардувальників і міжконтинентальних балістичних ракет.