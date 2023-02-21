Путін: Росія призупиняє участь у Договорі про статегічні озброєння
21 лютого російський диктатор Володимир Путін заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння
Про це сказав президент країни-спонсора тероризму Володимир Путін до Федеральних зборів.
"Змушений заявити сьогодні про те, що Росія призупиняє свою участь у договорі про стратегічні наступальні озброєння", - заявив російський диктатор.
Крім того, Путін наголосив, що йдеться про зупинку участі у Договорі, а не вихід з нього.
"Але перш ніж повернутися до обговорення цього питання, ми маємо для себе зрозуміти, на що все-таки претендують такі країни Північноатлантичного альянсу, як Франція і Велика Британія, і як ми будемо враховувати їхні стратегічні арсенали. Тобто сукупний потенційний удар Альянсу.
Вони зараз своєю заявою зробили по суті заявку на участь у цьому процесі. Давайте, ми не проти. Не потрібно тільки намагатися знову всім брехати, робити з себе поборника миру і розрядки", - додав Путін.
Довідково. Договір про стратегічні наступальні озброєння (СНО) - це угода про обмеження ядерних озброєнь між США і Росією. Цей договір передбачає скорочення розгорнутих ядерних боєзарядів, балістичних ракет підводних човнів, важких бомбардувальників і міжконтинентальних балістичних ракет.
- 3 лютого в НАТО закликали Росію до виконання зобов'язань Договору про стратегічні наступальні озброєння для міжнародної стабільності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.3
Купівля 39.3Продаж 39.93
-
EUR
Купівля 41.44Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе