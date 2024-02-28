Зеленський запевнив президентку Молдови в підтримці Києва на тлі загострення ситуації в Придністров'ї

Про це повідомили в Офісі президента.

Очільники двох держав обговорили нещодавні події у Придністровському регіоні Молдови, зокрема намагання Росії дестабілізувати там ситуацію, а також дієві інструменти протистояння впливу країни-агресора.

"Дякую за ваші слова підтримки. Ми абсолютно на вашому боці. Ми підтримуємо вас і ваших людей", – зазначив Зеленський.

Також під час перемовин переговорів президенти обговорили функціонування транспортних коридорів для експорту української продукції територією Молдови. І домовилися про взаємну підтримку та координацію зусиль на шляху до членства в Євросоюзі, інтеграція в який є спільною метою двох країн.

На полях саміту в Тирані Зеленський провів низку інших двосторонніх зустрічей. Зокрема, з прем’єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем глава України обговорив можливість проведення українсько-балканського форуму оборонних індустрій. Також сторони домовилися сприяти укладенню угод між Україною та хорватськими приватними компаніями – виробниками в галузі розмінування, рятувального обладнання, а також БПЛА. Зеленський подякував Хорватії за підтримку інтеграції України до Євросоюзу та НАТО та за підтримку українських біженців, допомогу в реабілітації військових.

Під час зустрічі з президентом Чорногорії Яковом Мілатовичем сторони обговорили лікування та реабілітацію українських військових у Чорногорії. Зеленський подякував за підтримку Вільнюської декларації Групи семи та Української формули миру, а також поінформував президента Чорногорії про підготовку до проведення першого Глобального саміту миру у Швейцарії.

З президентом Північної Македонії Стево Пендаровським Зеленський спілкувався про ситуацію на фронті й актуальні оборонні потреби України. Також відзначив важливість участі Північної Македонії в реалізації Української формули миру та підготовці до Глобального саміту миру у Швейцарії. Окремо лідери держав обговорили створення за участю Балканських країн хабу щодо реабілітації поранених українських військовослужбовців та оздоровлення дітей полеглих захисників.

"Якщо наші друзі допоможуть, ми можемо говорити про реабілітаційну коаліцію. Це буде дуже важливо, якщо наші балканські друзі зможуть допомогти організувати таку платформу за участю різних країн", – зауважив Зеленський.

Президенту Сербії Александру Вучичу Зеленський подякував за гуманітарну та фінансову допомогу, а також надання прихистку українським громадянам, які виїхали до Сербії через російську агресію. Глави держав скоординували подальші контакти з метою підтримки Української формули миру якнайбільшою кількістю країн. Також сторони обговорили безпекові та політичні виклики в регіоні Східної Європи.

Під час зустрічі з головою ради міністрів Боснії і Герцеговини Боряною Крішто йшлося про взаємну підтримку країн на шляху до спільної мети – набуття повноправного членства у Євросоюзі. Також Зеленський і Крішто обговорили питання оборонної співпраці. Глава держави поінформував співрозмовницю про оборонні потреби України, зокрема в артилерії та засобах ППО. Президент України подякував Боснії і Герцеговині за готовність узяти участь у першому Глобальному саміті миру.