Зеленський прибув до столиці Албанії

Про це заявив голова МЗС Албанії Іґлі Хасані у Х.

"Велика честь вітати президента Володимира Зеленського у Тирані", - написав він.

За його словами, це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності Албанії з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії.

Раніше Зеленський не анонсував цей візит.