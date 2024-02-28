Зеленський прибув до столиці Албанії
Вночі 28 лютого президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Албанії Тирани
Про це заявив голова МЗС Албанії Іґлі Хасані у Х.
"Велика честь вітати президента Володимира Зеленського у Тирані", - написав він.
За його словами, це ключовий момент для зміцнення двосторонніх зв’язків і солідарності Албанії з Україною в її героїчній боротьбі з агресією Росії.
Раніше Зеленський не анонсував цей візит.
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