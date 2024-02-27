Зеленський прибув до Саудівської Аравії
У вівторок, 27 лютого, президент України Володимир Зеленський прибув до Саудівської Аравії для зустрічі зі спадкоємним принцом, прем’єр-міністром Мухаммадом бін Салманом аль Саудом
Про це він повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.
"Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - зазначив Зеленський.
Окрім цього, за словами президента, серед основних цілей - повернення полонених і депортованих осіб.
"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - пояснив глава держави.
Зеленських додав, що під час зустрічі також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.
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Під час телефонної розмови зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом 27 листопада президент України Володимир Зеленський обговорив події на Близькому Сході та українську Формулу миру.
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