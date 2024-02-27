Зеленський прибув до Саудівської Аравії

Про це він повідомив на своєму офіційному Telegram-каналі.

"Тема номер один – Формула миру. Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії", - зазначив Зеленський.

Окрім цього, за словами президента, серед основних цілей - повернення полонених і депортованих осіб.

"Лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню наших людей. Впевнений, що й ця зустріч принесе результати", - пояснив глава держави.

Зеленських додав, що під час зустрічі також буде обговорено перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.