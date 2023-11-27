Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії імплементацію Формули миру
27 листопада президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Йшлося про події на Близькому Сході та українську Формулу миру
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Він зазначив, що під час обговорення йшлося про нещодавні події на Близькому Сході.
Також голови держав говорили про зміцнення українсько-саудівських зв’язків та імплементацію української Формули миру, додав Зеленський.
- Під час телефонної розмови 23 жовтня зі спадкоємним принцом, прем'єр-міністром Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом аль Саудом президент України Володимир Зеленський запросив його на наступний раунд переговорів щодо Формули миру та обговорив ситуацію на Близькому Сході.
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