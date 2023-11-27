Зеленський обговорив зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії імплементацію Формули миру

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що під час обговорення йшлося про нещодавні події на Близькому Сході.

Також голови держав говорили про зміцнення українсько-саудівських зв’язків та імплементацію української Формули миру, додав Зеленський.