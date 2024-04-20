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Гагаузія просить Молдову підняти статус російської мови

20 квітня, 2024 субота
16:17
Світ Гагаузія

Народні збори Гагаузії VII скликання звернулися до парламенту Молдови з проханням надати російській мові статусу "мови міжнаціонального спілкування у Республіці Молдова"

Голосування відбулося 19 квітня 2024 року на позачерговому засіданні органу законодавчої влади автономії, розповідається на сайті відмоства.

Копію документа та його текст наводить близький до нинішнього гагаузького керівництва портал Gagauzinfo.

"Російська мова історично слугувала й слугує сполучною ланкою між різними етнічними групами нашого суспільства. Вона є засобом комунікації, взаєморозуміння та міжнаціонального спілкування в Республіці Молдова", - йдеться у прийнятому НЗГ документі.

Водночас факт визнання Конституційним судом Молдови закону про функціонування мов у Молдові "застарілим", на думку гагаузьких депутатів, потребує "нового підходу до регулювання мовних питань у нашій країні".

"У цьому контексті ми закликаємо Вас підтримати цю ініціативу та ухвалити законодавчі акти для надання російській мові статусу мови міжнаціонального спілкування в Республіці Молдова", - зазначають у парламенті автономної Гагаузії.

При цьому звернення прийнято російською мовою, а не гагаузькою.

Питання стояло останнім в порядку денному засідання, розглядалося нашвидкоруч, звертає увагу гагаузьке опозиційне видання Nokta.

Хто такі гагаузи, ким є керівниця Гагаузії і чим вона займається

Гагаузи - християнізовані тюрки, які мешкають на півдні Молдови. Сповідують православ'я.

Як і невизнана "Придністровська молдавська республіка" ("ПМР"), Гагаузька автономія безпосередньо межує з Одеською областю України.

За підтримки РФ Євгенія Гуцул в травні 2023 року перемогла на виборах башкана Гагаузії. Тоді їй було 36 років, зараз - 37.

Гуцул балотувалася від партії "Шор" скандального олігарха Ілана Шора, близького друга речника Кремля Дмитра Пєскова.

Читайте також: Хто такий молдовський олігарх Шор: від крадіжки $1 млрд до головної політичної надії Кремля

Після обрання на посаду політикиня прибула до Росії й відкрито зустрілася з Путіним.

1 березня Євгенія Гуцул зустрічалася у Москві з очільницею Ради федерації РФ Валентиною Матвієнко.

Там же у Москві, згідно із непідтвердженими даними, вона могла бачитися і з Шором.

За оцінкою правоохоронців Молдови, через партію "Шор" йшли російські гроші на дестабілізацію ситуацію в країні, повалення прозахідної влади й втягування молдаван у війну на боці РФ. За сприяння керівництва і спецслужб України реалізації даного сценарію вдалося завадити.

Ілан Шор перебуває у розшуку.

Партію "Шор" наразі визнано у Молдові неконституційною.

2 квітня Євгенію Гуцул протягом 4 годин допитували в Антикорупційній прокуратурі Молдови відносно її зв'язків з даною наразі забороненою політсилою.

5 квітня Гуцул озвучила погрозу щодо виходу Гагаузії зі складу Молдови.

Команда Гуцул, як і керівництво так званого Придністров'я та проросійська опозиція всередині Молдови одностайно стверджують, що політика чинної молдавської президентки Маї Санду "веде до війни", оскільки та йде на зближення із Заходом та переоснащує арімю Молдови.

Теги:
Молдова
Одещина
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