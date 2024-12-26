Українські бійці на Торецькому напрямку взяли в полон громадянина Єгипту

Про це повідомляють бійці у Telegram.

"Не зумівши прорватися до нас малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Але єдине, що від цього змінилось - кількість втрат. І нещодавній штурм - яскравий тому приклад", - йдеться у дописі.

Зазначається, що користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до позицій ЗСУ, проте їх накрили вогнем піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.

Українські сили впритул знищили частину групи росіян. Одному окупанту вдалося впасти в окоп, але "його швидко викурили звідти гранатами".

"Іншу частину штурмової групи почала тікати, ховатись та прикидатись ліквідованими. Утім кожного вполювали пілоти Батальйону безпілотних систем та "Kurt&Company", - пишуть військові.

Як повідомляється, "лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон". Однак він виявився громадянином Єгипту, тому, за словами бійців, піхотинцями довелось пояснювати все жестами.