Українські бійці на Торецькому напрямку взяли в полон громадянина Єгипту
Під час штурмових дій на Торецькому напрямку бійці 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу взяли у полон громадянина Єгипту, який воює на боці окупатнів
Про це повідомляють бійці у Telegram.
"Не зумівши прорватися до нас малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 осіб. Але єдине, що від цього змінилось - кількість втрат. І нещодавній штурм - яскравий тому приклад", - йдеться у дописі.
Зазначається, що користуючись туманною погодою, група окупантів зуміла пробратися до позицій ЗСУ, проте їх накрили вогнем піхотинці 2-го механізованого батальйону 28-ї ОМБр.
Українські сили впритул знищили частину групи росіян. Одному окупанту вдалося впасти в окоп, але "його швидко викурили звідти гранатами".
"Іншу частину штурмової групи почала тікати, ховатись та прикидатись ліквідованими. Утім кожного вполювали пілоти Батальйону безпілотних систем та "Kurt&Company", - пишуть військові.
Як повідомляється, "лише одному окупанту пощастило, бо він вирішив здатися в полон". Однак він виявився громадянином Єгипту, тому, за словами бійців, піхотинцями довелось пояснювати все жестами.
- Російський окупант потрапив у полон і на допиті зізнався, що командування наказувало військовим вбивати українських полонених бійців.
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