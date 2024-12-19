Окупант на допиті зізнався, що їм наказували вбивати українських військовополонених

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Нам казали не здаватись, а полонених – обнулити", - заявив російський бойовик.

Зазначається, що він потрапив у полон до прикордонників бригади "Форпост" під час відбиття атаки. Як з'ясували українські бійці, з 51 року свого життя окупант провів 37 років за ґратами.

Прикордонник поділився, що під час атаки РФ використовувала 8 МТ-ЛБ, половину з яких Сили оборони знищили: "Піхоту, яка розбіглась, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного окупанта взяли в полон".