Окупант на допиті зізнався, що їм наказували вбивати українських військовополонених
Російський окупант потрапив у полон і на допиті зізнався, що командування наказувало військовим вбивати українських полонених бійців
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
"Нам казали не здаватись, а полонених – обнулити", - заявив російський бойовик.
Зазначається, що він потрапив у полон до прикордонників бригади "Форпост" під час відбиття атаки. Як з'ясували українські бійці, з 51 року свого життя окупант провів 37 років за ґратами.
Прикордонник поділився, що під час атаки РФ використовувала 8 МТ-ЛБ, половину з яких Сили оборони знищили: "Піхоту, яка розбіглась, добивали пілоти FPV-дронів та мінометники. Одного окупанта взяли в полон".
- У листопаді російська окупаційна армія розстріляла п'ятьох українських військовополонених поблизу Новодарівки Запорізької області. Офіс генпрокурора почав розслідування.
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