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Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі

Катерина Єсікова
28 листопада, 2024 четвер
12:11
Війна з Росією розстріл українських полонених

Російська окупаційна армія розстріляла п'ятьох українських військовополонених поблизу Новодарівки Запорізької області. Офіс генпрокурора почав розслідування

Зміст

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що це сталося 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії.

Правоохоронці встановили, що російські військовослужбовці здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шістьох, взятих у полон.

"Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

  • У листопаді російська терористична армія розстріляла 5 військовополонених бійців Збройних Сил України на Покровському напрямку у Донецькій області.
     
Теги:
Новини
Росія
російська армія
ЗСУ
полонені
Офіс генпрокурора
воєнні злочини Росії
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