Окупанти розстріляли 5 українських військовополонених біля Новодарівки на Запоріжжі

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що це сталося 24 листопада 2024 року поблизу населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області, де тривають активні бойові дії.

Правоохоронці встановили, що російські військовослужбовці здійснили розстріл п’ятьох українських захисників із шістьох, взятих у полон.

"Правоохоронці встановили підрозділ армії окупантів, військовослужбовці якого наразі перевіряються на причетність до цього злочину. Також слідчі отримали відеозапис, на якому зафіксовано момент розстрілу", - йдеться у повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадали, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.