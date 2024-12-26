У РФ Гельсінську комісію США внесли до списку небажаних організацій

Про це пише російська служба Радіо Свобода з посиланням на рішення генпрокуратури.

Гельсіньську комісію США створив американський уряд з метою міжнародного співробітництва в галузях прав людини, економічної взаємодії та військової безпеки.

За словами російської генпрокуратури, діяльність комісії "спрямована на дестабілізацію суспільно-політичної обстановки в Росії, члени організації масово поширюють матеріали, що дискредитують зовнішню і внутрішню політику керівництва нашої країни, роботу правоохоронних органів і судової системи".

У травні 2023 року Гельсінська комісія США звернулась до американського президента Джо Байдена з проханням надати Україні балістичні ракети ATACMS. Коли ж Вашингтон схвалив рішення, комісія привітала це.

Гельсінська комісія США була заснована у 1976 році. Вона має на меті стежити за виконанням держав Гельсінських угод 1975 року про співпрацю та дотримання територіальної цілісності та суверенітету. Угоду підписали 35 країн, серед яких Канада, Сполучені Штати й колишній СРСР.