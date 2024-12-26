Українська ППО вночі знищила 20 БПЛА, ще 11 - локаційно втрачені

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Так, з 19:00 25 грудня противник запустив 31 ударний БПЛА типу Shahed і безпілотники інших типів із напрямків Орел і Міллерово.

"Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України", - йдеться у дописі.

Станом на 08:30 підтверджено збиття 20 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Київській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Водночас через активну протидію Сил оборони 11 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені - без негативних наслідків.