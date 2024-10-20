Генпрокурор Костін ініціював створення робочої групи щодо ситуації з МСЕК

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Масштабне службове розслідування було розпочато одразу, як тільки ця інформація з'явилася в медіа. Воно стосується не лише хмельницьких прокурорів, а всіх органів прокуратури - всіх рівнів, включно з Офісом генерального прокурора, - і є надзвичайно важливим для всієї системи", - заявив Костін.

За його словами, на сьогодні встановлено, що 61 прокурор органів прокуратури Хмельниччини має інвалідність. Натомість 80% з них, 50 осіб, отримали інвалідність до початку повномасштабного вторгнення.

"Дуже важливо встановити, за яких обставин вони отримали інвалідність, тому що частка таких співробітників у Хмельницькій області є дуже високою", - наголосив генпрокурор.

Також Костін ініціював створення робочої групи, до складу якої увійдуть міжнародні експерти. Вони допоможуть комплексно оцінити ситуацію та розробити рішення для того, щоб унеможливити подібні зловживання в майбутньому.

50 прокурорів-"інвалідів" з Хмельницької області

Після того як Державне бюро розслідувань викрило й затримало керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу, що "заробляла" мільйони на ухилянтах, до правоохоронців потрапили вилучені під час обшуків списки її клієнтів.

До речі, син Тетяни Крупи Олександр Крупа очолював Головне управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області.

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Головний редактор інформаційно-аналітичного порталу "ЦензорНет" Юрій Бутусов, із посиланням на власні джерела, заявив про півсотню прокурорів Хмельниччини зі статусом інваліда II групи. Кожного з них назвав поіменно.

У підсумку керівник Хмельницької обласної прокуратури Олексій Олійник (теж начебто інвалід) звільнився з посади, а Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування.

Як установило попереднє розслідування громадського "Центру протидії корупції", фальшиву інвалідність з подальшою постійною виплатою пенсій мають прокурори не лише на Хмельниччині, а й на Харківщині, Сумщині, Дніпропетровщині.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.

