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Офіс генпрокурора порахував прокурорів з інвалідністю в регіонах. Лідирують Черкащина і Хмельниччина

Олена Будько
23 жовтня, 2024 середа
21:31
Суспільство Черкаська обласна прокуратура

В Офісі генерального прокурора триває службове розслідування щодо ймовірних зловживань прокурорів країни під час отримання груп інвалідності

Зміст

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора України.

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявили у двох областях – Черкаській і Хмельницькій.

Зокрема, відповідно до опрацьованих на цей час даних, на Черкащині статус особи з інвалідністю мають 60 прокурорів органів прокуратури. Це становить 27,4% загальної кількості прокурорів, які там працюють. 59 із них отримали такий статус до повномасштабного вторгнення Росії. 

У Хмельницькій області статус особи з інвалідністю має 61 прокурор – це 29,8% загальної кількості. P них 50 людей отримали групи інвалідності до повномасштабного вторгнення Росії. 

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У решті прокуратур і в Офісі Генерального прокурора відсоток прокурорів з інвалідністю суттєво менший – цей показник не перевищує 10%. Зокрема, у 18 прокуратурах частка прокурорів, які мають групи інвалідності, менша за 5% загальної чисельності таких працівників, ще в 11 прокуратурах – від 5 до 10%.

Фото: Офіс генпрокурора


В Офісі генерального прокурора статус особи з інвалідністю мають 22 прокурори, або ж 2,5% загальної чисельності прокурорів, які працюють у центральному апараті. 

Як додали в ОГПУ, службова перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. У її межах досліджують і питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, і отримання пенсійних виплат за рішенням суду. 

Також щодо цих фактів розслідують кримінальне провадження за ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України. Досудове розслідування здійснює ГСУ Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва генеральної інспекції Офісу генпрокурора.

"По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження", – запевнили в Офісі генпрокурора.

Що відомо про скандал з МСЕК і ймовірні зловживання під час отримання статусу людини з інвалідністю

4 жовтня ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяну Крупу на незаконному збагаченні у великих розмірах. Під час обшуків знайшли готівки в еквіваленті $6 млн. 

16 жовтня головний редактор Цензор.Нет Юрій Бутусов оприлюднив список із 50 працівників Хмельницької прокуратури, які мають оформлену інвалідність. Він стверджував, мовляв, вони скористалися схемою Тетяни Крупи.

Згодом стало відомо, що генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування. А ввечері 17 жовтня наказом генерального прокурора звільнили з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури Олексія Олійника – за власним бажанням.

Президент Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з медико-соціальними експертними комісіями та призначив засідання РНБО щодо цієї теми.

Після засідання РНБО генеральний прокурор України Андрій Костін написав заяву про звільнення. Того самого дня, 22 жовтня, Зеленський підписав указ про ліквідацію МСЕК.

23 жовтня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко прокоментував терміни ліквідації медико-соціальних експертних комісій, а також виконання рішення РНБО щодо протидії порушенням під час встановлення інвалідності

Теги:
Новини
Кримінал
Хмельниччина
Черкащина
Офіс генпрокурора
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