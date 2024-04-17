"Критична потреба": у Конгресі США після таємної наради заявили про необхідність надати Україні допомогу цього тижня
Представники комітету розвідки Палати представників США після таємної наради щодо ситуації в Україні 16 квітня закликали Конгрес негайно проголосувати за допомогу Києву, адже ситуація критична
Про це йдеться у заяві членів комітету - республіканця Майка Тернера та демократа Джима Гаймса у соцмережі Х.
За словами конгресменів, рішення про допомогу Україні слід ухвалити негайно через критичну ситуацію.
"Сьогодні на засекреченому брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги на цьому тижні. Сполучені Штати Америки повинні протистояти агресивній війні російського диктатора Володимира Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні є критичною", - йдеться у заяві.
- В Інституті вивчення війн (ISW) напередодні заявили, що значні затримки у військовій допомозі від США Україні надають росіянам гнучкості у наступальних операціях, що може призвести до їх оперативно значущих успіхів.
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