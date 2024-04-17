"Критична потреба": у Конгресі США після таємної наради заявили про необхідність надати Україні допомогу цього тижня

Про це йдеться у заяві членів комітету - республіканця Майка Тернера та демократа Джима Гаймса у соцмережі Х.

За словами конгресменів, рішення про допомогу Україні слід ухвалити негайно через критичну ситуацію.

"Сьогодні на засекреченому брифінгу наш комітет був поінформований про критичну необхідність надання Україні військової допомоги на цьому тижні. Сполучені Штати Америки повинні протистояти агресивній війні російського диктатора Володимира Путіна зараз, оскільки ситуація в Україні є критичною", - йдеться у заяві.