Затримки США з наданням Україні допомоги обмежують ЗСУ в обороні і надають росіянам гнучкості у наступі, - ISW
Значні затримки у військовій допомозі від США Україні надають росіянам гнучкості у наступальних операціях, що може призвести до їх оперативно значущих успіхів
Про це повідомляє Інститут вивчення війн (ISW).
Аналітики зазначають, що затримки США з наданням Україні військової допомоги обмежують здатність українських сил проводити ефективні оборонні операції, водночас надаючи російським силам гнучкості у проведенні наступальних операцій.
Зазначається, що така динаміка може призвести до оперативно значущих успіхів у майбутньому.
"Росія та Україна залучені в постійні перегони інновацій та адаптації у сфері повітряного нападу, оборони, в якій Росія продовжує коригувати час, масштаб, склад і цілі своїх пакетів ударів, щоб спробувати проникнути в зону протиповітряної оборони України", - йдеться у звіті.
У ISW наголошують, що значні затримки у військовій допомозі США вже спричинили дефіцит українських ракетних запасів протиповітряної оборони та перешкоджають здатності України адаптуватися до ударів Росії.
"Обмежені ресурси систем протиповітряної оборони та засобів перехоплення змусили Україну прийняти важкі рішення щодо розподілу систем ППО між тиловими та передовими районами, залишаючи передові війська значною мірою підданими російському повітряному нападу, і лише Сполучені Штати можуть швидко надати Україні системи протиповітряної оборони в необхідному масштабі і суттєво підвищити можливості протиповітряної оборони України", - наголосили аналітики.
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