Білий дім готовий розглянути 4 окремі законопроєкти Джонсона, серед яких - допомога Україні
Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена готова розглянути ініціативу спікера палати представників Майка Джонсона щодо розділення законопроєкту про міжнародну допомогу на 4 окремих частини, серед яких - допомога Україні
Про це повідомив речник Білого дому з питань комунікації у сфері національної безпеки Джон Кірбі, передає Голос Америки.
"Ми не підтримуємо окремий законопроект, який фінансує лише Ізраїль, тому що Україні також потрібні боєприпаси. Важливо, щоб палата представників просунулася цього тижня, щоб ми могли допомогти Ізраїлю, Україні, а також Азійсько-Тихоокеанському регіону. Щодо деталей, ми почекаємо та подивимося, що запропонує спікер. Важливо, щоб наші союзники — Україна та Ізраїль якнайшвидше отримали необхідну безпекову допомогу", - висловився він.
Кірбі наголосив, що посадовцям потрібно ознайомитися з повним текстом усіх законопроєктів перед тим, як Білий дім зможе підтримати ініціативу Джонсона.
За словами речника Білого дому, така пропозиція спікера на перший погляд може допомогти адміністрації очільника США надати вже зараз допомогу Україні, Ізраїлю та Індо-Тихоокеанському регіону.
"Президент дуже рішуче наголосив, що нам потрібно погодити це додаткове фінансування національної безпеки якомога швидше. Тому нам потрібно побачити зрушення у палаті представників уже цього тижня", - акцентував Кірбі.
- 12 квітня повідомлялось, що Майк Джонсон веде переговори з Білим домом про правки від республіканців щодо пакета допомоги Україні та Ізраїлю.
- 15 квітня у палаті представників США 91 конгресмен, що представляє обидві партії, підписав лист із закликом до спікера Майка Джонсона внести на розгляд схвалений сенатом законопроєкт щодо допомоги Ізраїлю, Україні та Тайваню до парламенту для "негайного голосування".
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