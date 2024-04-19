"Розраховуємо, що конгрес ухвалить правильне рішення": країни Балтії звернулися до Джонсона напередодні голосування щодо України

Про це повідомляє The Hill.

У листі, надісланому в четвер, 18 квітня, три очільники парламентів країн Балтії подякували Джонсону за організацію голосування за надання нової допомоги Україні з боку США, яке очікується в суботу.

"Ми розраховуємо на те, що конгрес прийме правильне рішення і схвалить пакет допомоги Україні, якої вона так гостро потребує", - йдеться у зверненні, підписаному головою парламенту Естонії Лаурі Гуссаром, спікером парламенту Латвії Дайгою Мієріньєю та спікером парламенту Литви Вікторією Чміліте-Нільсен.

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Як зазначили у виданні, лист відображає гостре занепокоєння в Європі щодо того, чи продовжить Конгрес США надавати допомогу Україні. Водночас країни Балтії вважають, що президент Росії Володимир Путін має намір вторгнутися до їхніх держав, якщо він досягне успіху в Україні.

"Європа робить історичні кроки для зміцнення своєї обороноздатності, але це неминуче вимагає часу - часу, якого немає в України. Ось чому допомога США є незамінною на цьому вирішальному етапі, поки Європа не набула здатності захищати себе, а ми робимо ще більше, щоб допомогти Україні, - зазначили балтійські лідери. - Російська загроза залишається неминучою, тому ми вітаємо переконливе лідерство США і відданість свободі та безпеці в Європі в цих спільних зусиллях".