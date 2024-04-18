Законопроєкт про допомогу США: Джонсон ставить ультиматуми
Усе йде до розвʼязки з допомогою Україні від США
Нарешті опублікований законопроєкт від спікера Палати представників Майка Джонсона. Документ передбачає надання Україні допомоги на понад $60 млрд, частина з яких може бути надана у вигляді кредитів.
Ніби законопроєкт, на перший вигляд, норм. Але є те, що непокоїть.
Занадто багато застережень. Занадто багато умов і вимог до президента Байдена. А одна з них — негайна передача ракет далекобійних ракет Atacms - звучить мало не як ультиматум. А кому подобаються ультиматуми?
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Крім того, до суботи у частини республіканців є час, аби повносити таких правок, що законопроєкт може зазнати суттєвих змін. Та й з Джонсоном уже двоє представників його рідної партії обіцяють "розібратися".
Отже, тримаємо кулаки. Але в голові малюємо собі й паралельні (позитивні) сценарії. Вони все ще є.
Про автора. Віктор Шлінчак, голова правління Інституту світової політики, керівник інформаційного агентства Главком
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