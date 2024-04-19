У Білому домі заявили, що США "одразу ж" почнуть постачати зброю Україні після рішення конгресу

Про це вона заявила під час брифінгу.

"Відтоді, як ми оприлюднили цей законопроєкт щодо допомоги, ми чітко усвідомлювали, наскільки важливою була допомога Україні для хороброго народу України, який бореться за захист своєї демократії", - наголосила Жан-П’єр.

Вона висловила сподівання, що пакет допомоги буде схвалений конгресом та сенатом, після чого потрапить на стіл президента Байдена, "і він одразу підпише цю допомогу".

Жан-П’єр наголосила, що головна мета Путіна на війні в Україні - забрати якомога більше території.

"Ми не можемо цього допустити. Ми знаємо, що відбувається, коли не зупиняють тирана й диктатора. І ми не можемо дозволити, щоб історія повторилась знову", - зауважила речниця.

Водночас, за словами чиновників, адміністрація Байдена ще не ухвалила остаточного рішення про те, наскільки великим буде транш і що в нього увійде, передає Politico.

Наразі представники міністерства оборони США працюють над формуванням пакета американського обладнання, який зможе швидко пройти бюрократичну процедуру.

"Вони дуже швидко отримають цю рекомендацію від міністра, і незабаром після цього вона потрапить до президента", - додав чиновник.

За словами речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера, США мають "дуже потужну логістичну мережу, яка дозволяє дуже швидко переміщати матеріальні засоби".

"Ми, безумовно, розуміємо і цінуємо терміновість і готові діяти швидко", - наголосив Райдер.