Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці
Спікер палати представників США Майк Джонсон після того, як конгресмени проголосували за законопроєкт, який передбачає допомогу Україні, закликав їх сховати українські прапорці
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Під час та після голосування за законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня, конгресмени підняли українські прапорці. Спікер Джонсон, оголошуючи результати, перервався, аби вказати на те, що вони не мають права використовувати прапори інших країн у залі для голосувань, адже це є порушенням регламенту.
"Будь ласка, заберіть прапорці. Дотримуйтесь порядку", - кілька разів повторював він.
Фото: скриншот
Конгресвумен виступаючи за допомогу Україні процитувала Тараса Шевченка
До цього, під час виступу на підтримку законопроєкту про допомогу Україні, конгресвумен Марсі Каптур від штату Огайо процитувала поему-послання Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим". Вона обрала такі рядки:
Схаменіться! Будьте люди,
Бо лихо вам буде!
Розкуються незабаром
Заковані люди.
І забудеться срамотна
Давняя година,
І оживе добра слава,
Слава України!
- 20 квітня палата представників конгресу США провела історичне голосування, під час якого погодила пакет допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню у розмірі 95 млрд доларів.
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