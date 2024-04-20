Спікер Джонсон після схвального голосування за допомогу Україні змусив конгресменів сховати українські прапорці

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Під час та після голосування за законопроєкт про допомогу Україні 20 квітня, конгресмени підняли українські прапорці. Спікер Джонсон, оголошуючи результати, перервався, аби вказати на те, що вони не мають права використовувати прапори інших країн у залі для голосувань, адже це є порушенням регламенту.

"Будь ласка, заберіть прапорці. Дотримуйтесь порядку", - кілька разів повторював він.

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Конгресвумен виступаючи за допомогу Україні процитувала Тараса Шевченка

До цього, під час виступу на підтримку законопроєкту про допомогу Україні, конгресвумен Марсі Каптур від штату Огайо процитувала поему-послання Тараса Шевченка "І мертвим, і живим, і ненародженим". Вона обрала такі рядки:

Схаменіться! Будьте люди,

Бо лихо вам буде!

Розкуються незабаром

Заковані люди.

І забудеться срамотна

Давняя година,

І оживе добра слава,

Слава України!