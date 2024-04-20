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OPINION

Треба ставити США перед вибором

Тарас Загородній
20 квітня, 2024 субота
08:03
Погляд Тарас Загородній

Байден готовий негайно підписати закони про допомогу Україні, щойно їх ухвалять конгрес і сенат

Ну ось, бачите, як треба з партнерами розмовляти. Тільки почали виносити нафтогазовий комплекс Росії, так одразу напрямок думки у Вашингтоні почав рухатись у конструктивному напрямку і ця двопартійна свистопляска починає закінчуватись.

Якщо ухвалять, то думаю, що американські компанії можуть тимчасово експортувати казахську нафту через Новоросійськ. Але нехай ворушаться швидше і тиснуть, щоб зброї було більше. А то в України терпець не гумовий.

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Але все, що російське видобувається, нафтогони повинні зникнути. Те саме стосується газу.

Треба ставити США перед вибором розв'язання маленької проблеми (перемога України, кордони 1991 року, списання боргів, прийняття в НАТО тощо) або розв'язання великої проблеми (спроба зібрати ядерну, хімічну, бактеріологічну зброю на уламках Росії, що можливо після знищення системи нафтогазу там). По-іншому там не дійде, і далі будуть гратися з нами.

Так робив Ізраіль у 1973 році. Коли поставив перед вибором США: або "велика проблема" (ядерна війна на Близькому Сході) або маленька проблема (допомога Ізраілю). Роль ядерної зброї у нас грає наша зброя і перспектива знищення нафто- та газогонів з подальшим розпадом економіки Росії.

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З Китаєм така ж ситуація. Вони повинні згадати поради Конфуція: "Будемо вий***сь — українці вирублять нам газ та нафту з Росії". Тоді й там думка буде рухатись у правильному напрямку.

Але для цього потрібно власна зброя. Багато зброї. Вірити нікому не можна. Можна вірити тільки в себе, свою Армію та свій народ.

Джерело

Про автора. Тарас Загородній, керуючий партнер Національної антикризової групи

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Китай
газ
нафта
Війна з Росією
безпілотник
США
допомога Україні
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