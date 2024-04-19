В принципі, загалом зрозуміло:

З погляду США, російська війна проти України – це війна проти НАТО (хоча вони й хочуть уникнути цієї конкретизації).

З погляду КНР – це війна проти США.

З погляду країн НАТО та ЄС – це війна проти України й (можливо) прикордонних з агресором країн.

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З російського погляду – це війна проти США, НАТО, ЄС, Ради Європи, ЛГБТ+, Голлівуду і т. інш. Ну, і зі своїми власними фантомними болями та геополітичною тупістю. Як же їм хочеться не визнавати, що у своїй уяві воюють з одними, а реально атакують сусідню, “братську” Україну.

Лише з погляду України – це війна за виживання й розвиток України, а також ЄС і НАТО.

Допоки думки якось не зблизяться – толку не буде. Завершити війну можна, лише якщо зблизити розуміння її реальних причин та майбутніх наслідків…

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

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