Війна припиниться, коли у світі зрозуміють її причини та наслідки
Конфлікт з Росією лише з погляду України – це війна за виживання й розвиток, а також ЄС і НАТО
В принципі, загалом зрозуміло:
З погляду США, російська війна проти України – це війна проти НАТО (хоча вони й хочуть уникнути цієї конкретизації).
З погляду КНР – це війна проти США.
З погляду країн НАТО та ЄС – це війна проти України й (можливо) прикордонних з агресором країн.
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З російського погляду – це війна проти США, НАТО, ЄС, Ради Європи, ЛГБТ+, Голлівуду і т. інш. Ну, і зі своїми власними фантомними болями та геополітичною тупістю. Як же їм хочеться не визнавати, що у своїй уяві воюють з одними, а реально атакують сусідню, “братську” Україну.
Лише з погляду України – це війна за виживання й розвиток України, а також ЄС і НАТО.
Допоки думки якось не зблизяться – толку не буде. Завершити війну можна, лише якщо зблизити розуміння її реальних причин та майбутніх наслідків…
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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