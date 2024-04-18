Спікер наполягає на своєму, попри очевидний опір з боку групи консервативних республіканців, які своєю чергою продовжують погрожувати йому відставкою, якщо розгляд законопроєктів усе ж таки відбудеться. Однак Джонсон сказав, що він готовий ризикнути своєю політичною кар’єрою заради ухвалення цих законів. Його вже й зараз звинувачують у втраченому часі, який створив серйозні проблеми для України й може створити серйозні проблеми для Ізраїлю, який вочевидь готується до більшої війни, ніж та, яку він вів проти терористичної організації ХАМАС. Після атаки Ірану на Ізраїль це стає все більш очевидним.

Яким же буде той законопроєкт, який запропонований спікером як альтернатива вже ухваленому Сенатом США законопроєкту, який обіцяв допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та іншим тихоокеанським союзникам США в єдиному проєкті?

По-перше, як ми вже знаємо, Майк Джонсон пропонує пакет із чотирьох законопроєктів, серед яких законопроєкт про допомогу Україні є окремим законом. Однак цей окремий закон не змінив ту суму, яку для допомоги Україні запропонував виділити президент США Джозеф Байден. Цифра залишається незмінною – це понад 60 мільярдів доларів, які будуть витрачатися на допомогу зброєю, на те, щоб Україна могла розвивати власні воєнні ресурси, на макрофінансову допомогу українському бюджету й інші нагальні проблеми, пов’язані з війною. Певна частина коштів дійсно буде надана як позика, але це всього 7,5 мільярда доларів. І, очевидно, це робиться для того, щоб заява експрезидента Дональда Трампа, який зараз бореться за повернення до Білого дому, про те, що США мають давати своїм союзникам допомогу в кредит, а не робити їм подарунки, виглядала реалізованою спікером палати представників американського конгресу від республіканців.

Разом із цим є досить важливий момент: навіть цей кредит може бути зменшений на 50% або з часом навіть скасований рішенням президента США. У законопроєкті визначається мета, з якою США допомагають Україні в її протистоянні з РФ, - це захищатися та досягнути перемоги над РФ. Хоча сам термін «перемога» не конкретизується, від посадовців Білого дому вимагають надати чітку програму подальшої допомоги Україні, щоб сприяти її боротьбі з Росією.

Важливий, як багато хто підкреслює, радикальний, навіть революційний момент у цьому законопроєкті Майка Джонсона – це пропозиція передати Україні ракети ATACMS великої дальності. Фактично це навіть не пропозиція, а вимога до президента США Джозефа Байдена. Президент може відмовитися від такого рішення, однак у разі відмови він має надати конгресу детальне пояснення того, чому він не хоче надавати Україні цих ракет і як це суперечить інтересам національної безпеки США. І ми розуміємо, що тут теж є певний передвиборчий момент: якщо Байден відмовиться від передачі ракет ATACMS, республіканці завжди зможуть говорити, що вони хотіли радикально допомогти Україні, навіть надати їй ракети великої дальності, а президент США не погодився на такий сміливий крок, ну, і це спричинило те, що події на російсько-українському фронті розвиваються не так, як вони могли б розвиватися, якби адміністрація США виконала цю вимогу конгресу, - отже, обирайте Дональда Трампа, він буде більш рішучим.

Джозеф Байден прекрасно розуміє цю логіку спікера Конгресу США та його прихильників. Разом із тим парадокс є в тому, що без участі демократів, без їхньої допомоги Майк Джонсон не зможе знайти голоси за цей законопроєкт, як і за інші. Тому, з одного боку, як бачимо, демократи мають бути задоволені тим, що спікер підготував законопроєкти, які відповідають їхнім цілям, а з іншого, в кожному з цих законопроєктів є пастки для чинного президента, який бореться за своє переобрання.

Щодо технічних питань: фактично, ми знаємо, що бюджетний рік у США закінчується восени, 30 вересня, а 7 місяців бюджетного року конгрес зволікав з ухваленням допомоги Україні. Однак це не означає, що ці гроші, які будуть виділені конгресом у разі успішного голосування, Україна має витратити саме за ці місяці, які залишилися до вересня, ні. Ця сума переходитиме й на 2025 рік, ба більше, у законопроєкті є механізми, які передбачають продовження цієї допомоги й у наступному бюджетному році. Тобто таких проблем, які виникли у 2023 році з допомогою Україні, має не виникати.

Хоча ми розуміємо, що президентські вибори у США й довибори до конгресу, які відбудуться разом із президентськими виборами, можуть серйозно змінити всю конструкцію. Чекати якогось виробництва зброї, якогось періоду пролонгації між ухваленням законопроєкту та його імплементацією не потрібно: у міністерстві оборони США на складах уже є зброя, яка може негайно постачатися в Україну й дійсно змінити ситуацію на російсько-українському фронті, якщо це все відбуватиметься оперативно, принаймні значно загальмувати російський наступ на українські позиції й узагалі поставити під сумнів можливість російських військ окупувати нові українські території. Тим більше якщо Україна отримає далекобійні ракети, з цими мріями президенту РФ Путіну та його хворим на шовіністичний вірус співвітчизникам, які сподіваються на відновлення Російської держави в кордонах СРСР 1991 року, доведеться розпрощатися.

Звичайно, можна говорити також і про те, що ситуація з цією американською допомогою буде реальною демонстрацією двопартійної підтримки американських конгресменів України в її боротьбі з російською небезпекою. Так що подивимося, як розвиватиметься ситуація в наступні дні. Голосування може відбутися вже в суботу, зараз з’являються поправки до кожного з законопроєктів. Маємо пам’ятати, що до сенату усі 4 закони повинні прибути проголосованими й тоді їх мають схвалити сенатори після тижня канікул, які передбачаються вже наступного тижня. До кінця квітня, якщо не буде ніяких несподіванок, законопроєкт по допомозі Україні дійсно може бути проголосований і в палаті представників, і в сенаті разом із законопроєктами щодо підтримки Ізраїлю й тихоокеанських союзників США.

І важливий момент – це те, що є ще четвертий законопроєкт, у якому, зокрема, передбачаються заходи з надання Україні коштів від заморожених російських активів. І цей законопроєкт теж може вважатися вагомою частиною подальшої підтримки України Сполученими Штатами.

Джерело

Про автора. Віталій Портников, журналіст, лауреат Національної премії України ім. Шевченка

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