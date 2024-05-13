ЦАХАЛ просунувся до Джабалії на півночі сектора Гази

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ розпочав новий наступ на позиції ХАМАС у Джабалії у неділю, 12 травня, після того як виявив там перегрупування бойовиків терористичного угруповання.

За словами місцевих жителів, наразі танки рухаються до центру найбільшого з восьми таборів біженців у Газі. Мешканці стверджують, що танкові снаряди впали в центрі табору, а авіаудари зруйнували кілька будинків.

Як стверджують місцеві та медики, кілька людей були вбиті й поранені в результаті серії авіаударів по табору протягом ночі.

У Рафаху повідомляють про сильні обстріли та авіаудари по східній частині міста.