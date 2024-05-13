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ЦАХАЛ просунувся до Джабалії на півночі сектора Гази

13 травня, 2024 понедiлок
12:02
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ
Зміст

У понеділок, 13 травня, ХАМАС заявив, що ізраїльські танки просунулися далі в Джабалію на півночі сектора Гази

Про це повідомляє The Times of Israel.

ЦАХАЛ розпочав новий наступ на позиції ХАМАС у Джабалії у неділю, 12 травня, після того як виявив там перегрупування бойовиків терористичного угруповання.

За словами місцевих жителів, наразі танки рухаються до центру найбільшого з восьми таборів біженців у Газі. Мешканці стверджують, що танкові снаряди впали в центрі табору, а авіаудари зруйнували кілька будинків.

Як стверджують місцеві та медики, кілька людей були вбиті й поранені в результаті серії авіаударів по табору протягом ночі. 

У Рафаху повідомляють про сильні обстріли та авіаудари по східній частині міста.

  • Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
  • У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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2024, понедiлок
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