ЦАХАЛ просунувся до Джабалії на півночі сектора Гази
У понеділок, 13 травня, ХАМАС заявив, що ізраїльські танки просунулися далі в Джабалію на півночі сектора Гази
Про це повідомляє The Times of Israel.
ЦАХАЛ розпочав новий наступ на позиції ХАМАС у Джабалії у неділю, 12 травня, після того як виявив там перегрупування бойовиків терористичного угруповання.
За словами місцевих жителів, наразі танки рухаються до центру найбільшого з восьми таборів біженців у Газі. Мешканці стверджують, що танкові снаряди впали в центрі табору, а авіаудари зруйнували кілька будинків.
Як стверджують місцеві та медики, кілька людей були вбиті й поранені в результаті серії авіаударів по табору протягом ночі.
У Рафаху повідомляють про сильні обстріли та авіаудари по східній частині міста.
- Уранці 7 травня ізраїльські війська вперше від початку війни ввійшли в Рафах та взяли під контроль КПП на кордоні з Єгиптом з метою чинити тиск на ХАМАС щодо угоди про перемир'я.
- У четвер, 9 травня, кабінет міністрів з питань безпеки проголосував за розширення операції ЦАХАЛу в Рафаху попри ризик перетнути червону лінію Байдена.
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