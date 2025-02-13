Звинувачення в домаганнях: університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Висоцького від роботи на час перевірки

Про це повідомили на сайті університету.

У виші зазначили, що з 3 лютого 2025 року Юрій Висоцький відсторонений від виконання службових обов’язків в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого до закінчення службової перевірки.

Наприкінці січня викладача цього театрального вишу, актора Юрія Висоцького звинуватили в неетичній поведінці та психологічному насильстві щодо студентів.

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Про дії Висоцького відкрито заявили його колишні студенти, а нині - відомі українські акторки та актори Єлизавета Зайцева, Катерина Тишкевич, Анастасія Цимбалару, Ольга Вівчарюк, Тала Калатай, Маргарита Орлюк (нині служить у ЗСУ), Григорій Бакланов, Сергій Волосовець, Остап Вакулюк.

Жінки детально розповідали про домагання і доторки, приниження, цькування і психологічний тиск, а чоловіки - про те, що були мовчазними свідками цього через страх і постійну напругу на заняттях. Акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва поділилася, що зазнала сексуальних домагань, будучи неповнолітньою. Після інциденту, коли, за її словами, Висоцький "хотів торкнутися її геніталій", в акторки зʼявилися думки про суїцид.

Історії випускників і нинішніх студентів схожі: Юрій Висоцький обирає під час заняття одну з дівчат, яку саджає біля себе, і дозволяє собі нібито ненароком торкатися її, гладити стегно, обіймати за талію. У разі спротиву чи непокори - приниження, цькування, ігнорування під час навчання.

У коментарі "Українській правді" викладач Карпенка-Карого заявив, що ніколи не дозволяв собі недоцільного фізичного контакту під час занять або ж психологічного насильства щодо студентів.

"Тиску немає, є співпраця і взаємне бажання, аби щось вийшло. Для мене це абсолютна несподіванка. Я заходжу в аудиторію і бачу поле усміхнених облич. Це загальна атмосфера, в якій я працюю", – сказав Висоцький.

Звинувачення на свою адресу він назвав спробою скомпрометувати авторитет університету на тлі укрупнення закладів вищої освіти в Україні.