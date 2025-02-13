"Краще говорити про це за столом переговорів": глава міноборони Німеччини Пісторіус про заяви США щодо членства України в НАТО
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував заяви адміністрації США щодо вступу України в НАТО, заявивши, що про це "краще говорити за столом переговорів"
Про це повідомляє dpa.
Пісторіус прокоментував підхід Сполучених Штатів до мирних перемовин щодо закінчення війни в Україні.
"На мій погляд, було б краще говорити про можливе членство України в НАТО або можливу втрату території країни лише за столом переговорів, а не знімати її зі столу заздалегідь", - сказав він.
Німецький міністр також наголосив на важливості участі ЄС у таких переговорах, адже вони стануть невіддільною частиною нового світового порядку.
- Раніше очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство Києва в Північноатлантичному альянсі та повернення кордонів України 2014 року не є реалістичним результатом.
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