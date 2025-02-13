"Краще говорити про це за столом переговорів": глава міноборони Німеччини Пісторіус про заяви США щодо членства України в НАТО

Про це повідомляє dpa.

Пісторіус прокоментував підхід Сполучених Штатів до мирних перемовин щодо закінчення війни в Україні.

"На мій погляд, було б краще говорити про можливе членство України в НАТО або можливу втрату території країни лише за столом переговорів, а не знімати її зі столу заздалегідь", - сказав він.

Німецький міністр також наголосив на важливості участі ЄС у таких переговорах, адже вони стануть невіддільною частиною нового світового порядку.