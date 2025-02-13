Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Фотографії, негативи та касети: на смітнику знайшли унікальну колекцію подружжя кінематографістів Хмельницьких

Фотографії, негативи та касети: на смітнику знайшли унікальну колекцію подружжя кінематографістів Хмельницьких

Дар'я Тарасова
13 лютого, 2025 четвер
17:37
Кіно

Кіноархів Довженко-Центру поповнився винятковими надходженнями - понад 200 фотографій, більше ніж 800 негативних плівок, касети VHS та DVD, знайденими на смітнику

Зміст

Про це повідомили у Довженко-Центрі.

У 2024 році кіноархів Довженко-Центру поповнився кількома надходженнями. Серед знахідок — добірка фотографій та фотонегативів, на яких зафіксовано родинне та професійне життя подружньої пари Володимира та Аделіни Хмельницьких: кінорежисера, педагога, сценариста і режисерки монтажу.

Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру

З 1960-х по 2010-ті разом та поодинці вони працювали над створенням кількох десятків фільмів: "Люди і дельфіни", "Білий олень тундри", "На прив’язі біля злітної смуги", "Лесь Курбас. Між двома пострілами", "Борис Мозолевський. Скіфська балада", "Чи є життя на Марсі" тощо.

Це були телефільми, науково-популярні стрічки Київнаукфільму, дитячі картини.

Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру

Понад 200 унікальних фотографій, більш як 800 негативних плівок, а також касети VHS та DVD знайшли та передали до архіву композитор Олексій Мудрієвський та художник Ярослав Футимський. Вони натрапили на ці предмети, що лежали під дощем просто на смітнику.

У Довженко-Центрі зазначають: невідомо, хто останнім володів об’єктами цінної кіноспадщини, і чому вирішив їх позбутися, однак українській кіноісторії дуже пощастило, що за збігом обставин їх помітили та передали для зберігання та вивчення.

Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру

"На архів ми випадково наштовхнулися з моїм товаришем та сусідом по дому, який, серед іншого, працює з фотографією. Він звернув увагу на негативи на смітнику й взяв декілька, щоби поцікавитися змістом, але в процесі копирсання у смітті ми зрозуміли, що там не декілька випадкових негативів, а цей величезний архів", — поділився Олексій.

Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру

Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру

Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру

Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру

 

 

 

Теги:
Новини
Культура
Читайте також:
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Київ
-2.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.58
    Купівля 41.58
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 43.21
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
18:56
діти провалилися під лід
На Херсонщині 5 дітей провалилися під лід: двох витягнули, трьох іще шукають
18:49
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Молдова не продовжила надзвичайний стан, який запроваджували через енергокризу
18:47
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго вважає застосовані проти нього санкції незаконними, - пресслужба підприємця
18:42
Оновлено
Володимир Зеленський
"Це не дуже приємно": Зеленський прокоментував те, що Трамп спершу провів розмову з Путіним
18:40
РФ обстріляла Нікопольщину з різних видів озброєння: поранено двох людей
18:38
Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку: ухвалено рішення для ефективної оборони
18:26
В 11 містах США покажуть художній фільм "Буча" до річниці повномасштабного вторгнення
18:19
Дональд Трамп
У британському міноборони порадили Україні послати Трампа "за російським кораблем", – The Times
18:16
Марк Рютте
"Ми знали, що дзвінок неминучий, але ми не узгоджуємо наші позиції": Рютте про розмову Трампа з Путіним
18:06
OPINION
Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство
18:03
Оновлено
Міністр оборони США Піт Хегсет
Глава Пентагону Хегсет назвав членство України в НАТО нереалістичним. Київ відреагував
18:02
Карім Хан
США запровадили санкції проти прокурора МКС Хана, який видав ордер на арешт Путіна
18:00
ЗСУ прапор
Чому ЗСУ та українці будуть вирішувати майбутнє, а не розмови Трампа з Путіним
17:59
Оновлено
у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 28 поранених
17:51
Марк Рютте
Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах мирних домовленостей, - Рютте
17:46
Через рішення Трампа щодо USAID без фінансування залишився найбільший у Польщі центр допомоги біженцям з України
17:42
Ексклюзив
Тетяна Висоцька
Багато політиків ЄС уже говорять про перемир'я як про вирішене питання, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя
17:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних до військової служби
17:38
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Це не звершення війни, її ставлять на паузу: голова ВГО "Україна в НАТО" про кроки США щодо припинення війни РФ проти України
17:34
Ексклюзив
Петро Порошенко
Санкції вводять проти терористів та екстремістів, а таким Порошенка називав лише Путін, - нардеп Синютка
17:27
Одеська юридична академія
Одеську юридичну академію приєднають до Університету ім. Мечникова
17:21
Леонід Пасічник
Ватажку "ЛНР" Пасічнику оголосили нові підозри
17:20
Ексклюзив
Іван Сокаль
Морили голодом, застосовували електрошокери та били палицями: звільнений із полону азовець Сокаль про перебування в Оленівці та СІЗО окупантів
17:04
Революції Гідності
Хід памʼяті, виставки й екскурсії місцями Революції Гідності: у Києві оголосили програму заходів до Дня Героїв Небесної Сотні
17:03
strike drones
Німецька Helsing виготовить для України 6 тис. ударних безпілотників на основі ШІ
16:58
Петро Порошенко
Президент Європейської народної партії закликав владу України припинити переслідування Порошенка
16:49
Wizz Air
Аеропорт "Бориспіль" і лоукостер Wizz Air обговорили відновлення польотів у разі відкриття повітряного простору
16:40
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це цинічне нехтування законом і етичними нормами": політолог Бобиренко про санкції проти Порошенка
16:36
Юрій Висоцький
Звинувачення в домаганнях: університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Висоцького від роботи на час перевірки
16:32
Роберт Фіцо
Фіцо опублікував спільне фото з Путіним і назвав Україну та ЄС невдахами
16:28
Від початку доби на фронті відбулося 72 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:14
наслідки атаки в Краматорську
Російська армія атакувала Краматорськ ФАБами: загинула людина, п'ятеро поранених
16:13
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
"Краще говорити про це за столом переговорів": глава міноборони Німеччини Пісторіус про заяви США щодо членства України в НАТО
16:04
Ексклюзив
Карта бойових дій за 5-12 лютого
Давно такого не було, ворог повернувся до застосування бронетехніки: боєць ЗСУ з Покровського напрямку
16:00
OPINION
Трамп перестав довіряти Келлогу?
15:58
Оновлено
У Молдові закриють Російський культурний центр після падіння безпілотників РФ на території країни
15:56
Оновлено
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка, Коломойського, Жеваго, Боголюбова та Медведчука
15:50
Ексклюзив
Іван Сокаль
"Під'їжджаючи до Маріуполя, ми зрозуміли, що це не звичайна тривога, а реально велике вторгнення": звільнений із полону азовець Сокаль розповів про оборону міста
15:48
На фото: Репер Diddy
Арештований репер Diddy позивається до NBC Universal через фільм з "неправдивими звинуваченнями"
15:47
Віктор Орбан
Орбан назвав заяву ЄС щодо переговорів про закінчення війни в Україні нікчемною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV