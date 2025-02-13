Фотографії, негативи та касети: на смітнику знайшли унікальну колекцію подружжя кінематографістів Хмельницьких
Кіноархів Довженко-Центру поповнився винятковими надходженнями - понад 200 фотографій, більше ніж 800 негативних плівок, касети VHS та DVD, знайденими на смітнику
Про це повідомили у Довженко-Центрі.
У 2024 році кіноархів Довженко-Центру поповнився кількома надходженнями. Серед знахідок — добірка фотографій та фотонегативів, на яких зафіксовано родинне та професійне життя подружньої пари Володимира та Аделіни Хмельницьких: кінорежисера, педагога, сценариста і режисерки монтажу.
Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру
З 1960-х по 2010-ті разом та поодинці вони працювали над створенням кількох десятків фільмів: "Люди і дельфіни", "Білий олень тундри", "На прив’язі біля злітної смуги", "Лесь Курбас. Між двома пострілами", "Борис Мозолевський. Скіфська балада", "Чи є життя на Марсі" тощо.
Це були телефільми, науково-популярні стрічки Київнаукфільму, дитячі картини.
Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру
Понад 200 унікальних фотографій, більш як 800 негативних плівок, а також касети VHS та DVD знайшли та передали до архіву композитор Олексій Мудрієвський та художник Ярослав Футимський. Вони натрапили на ці предмети, що лежали під дощем просто на смітнику.
У Довженко-Центрі зазначають: невідомо, хто останнім володів об’єктами цінної кіноспадщини, і чому вирішив їх позбутися, однак українській кіноісторії дуже пощастило, що за збігом обставин їх помітили та передали для зберігання та вивчення.
Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру
"На архів ми випадково наштовхнулися з моїм товаришем та сусідом по дому, який, серед іншого, працює з фотографією. Він звернув увагу на негативи на смітнику й взяв декілька, щоби поцікавитися змістом, але в процесі копирсання у смітті ми зрозуміли, що там не декілька випадкових негативів, а цей величезний архів", — поділився Олексій.
Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру
Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру
Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру
Фото: з Кіноархіву Довженко-Центру
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