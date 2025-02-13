Від початку доби на фронті відбулось 72 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони Чернігівщини, Сумщини та Харківщини, зокрема постраждали населені пункти Новодмитрівка, Карповичі, Бачівськ, Старикове, Відродженівське, Попівка, Ромашкове, Сорокине, Кучерівка, Сергіївське та Залізний Міст.

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку ворог тричі атакував українські позиції поблизу населених пунктів Голубівка та Загризове, українські підрозділи відбили всі атаки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили три ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Краматорському напрямку окупанти намагалися йти вперед чотири рази в районі Часового Яру, одне боєзіткнення триває дотепер. Авіація противника завдала ударів КАБами по району Краматорська.

На Торецькому напрямку відбулося 14 ворожих атак. Ворог атакує в районах Щербинівки та Торецька. Наразі триває шість боєзіткнень. Від ударів російських бомб постраждали Костянтинівка та Іванопілля.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 23 атаки на позиції українських захисників в районах населених пунктів Суха Балка, Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Успенівка, Запоріжжя, Андріївка та Дачне. Сили оборони відбили 17 атак противника, шість боєзіткнень тривають дотепер. Авіація загарбників завдала ударів КАБами по Новопавлівці, Покровську, Удачному та Звіровому.

На Новопавлівському напрямку загарбники вісім разів йшли в наступ на позиції українських військ в районі Зеленівки та в напрямку Бурлацького, чотири боєзіткнення тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав ударів некерованими авіаційними ракетами по Новополю та Гуляйполю.

На Харківському, Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних наступальних дій не проводив.

На Курщині українські захисники за сьогодні відбили 12 атак загарбників, чотири боєзіткнення триває, крім того, ворог завдав 16 авіаційних ударів, скинувши 10 керованих авіаційних бомб, та здійснив 234 обстріли.

У Генштабі додали, що на інших напрямках на даний час суттєвих змін не зафіксували.