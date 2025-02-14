РФ за добу війни в Україні втратила 1200 військових, 81 артсистему і 17 танків
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1200 військових. Також українські захисники знищили 81 артилерійську систему і 17 танків ворога
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+1200) осіб;
- танків ‒ 10057 (+17) од;
- бойових броньованих машин ‒ 20910 (+16) од;
- артилерійських систем – 23115 (+81) од;
- РСЗВ – 1282 (+4) од;
- засоби ППО ‒ 1066 (+3) од;
- літаків – 370 (+0) од;
- гелікоптерів – 331 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25224 (+152);
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни ‒ 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37252 (+156) од;
- спеціальна техніка ‒ 3745 (+1).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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