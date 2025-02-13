Аеропорт "Бориспіль" і лоукостер Wizz Air обговорили відновлення польотів у разі відкриття повітряного простору
Делегація аеропорту "Бориспіль" провела переговори з європейським лоукостером Wizz Air щодо оперативного запуску авіаперевезень після відкриття повітряного простору
Про це повідомила пресслужба летовища.
Зустріч високого рівня та перемовини відбулися 11–13 лютого у штаб-квартирі лоукостера в Будапешті.
Говорили про стан інфраструктури, аеродрому, терміналів, техніки з наземного обслуговування літаків тощо.
"Це ще один необхідний етап, який наближає нас до перезапуску польотів. Кожного дня ми працюємо над тим, щоби бути готовими оперативно розпочати приймати рейси, обслуговувати пасажирів та вантаж, знову звʼязати Україну та українців зі світом. І робити це все якісно та безпечно. Крім нашої внутрішньої підготовки, найважливішим чинником є готовність авіакомпаній. І Йожеф Вараді підтвердив, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок", - сказав за результатами переговорів генеральний директор аеропорту "Бориспіль" і глава делегації Олексій Дубревський.
- Напередодні генеральний директор Wizz Air Йожеф Вараді заявив, що авіакомпанія має намір відновити авіасполучення з Україною протягом шести тижнів після припинення вогню.
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