Це не звершення війни, її ставлять на паузу: голова ВГО "Україна в НАТО" про кроки США щодо припинення війни РФ проти України

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Міністр оборони США Піт Хегсет на зустрічі у форматі "Рамштайн" своїм колегам з країн-членів НАТО чітко сказав, щоб готувалися до того, що Сполучені Штати не будуть забезпечувати їхню безпеку, а ці країни самі мають збільшувати свої бюджети, закуповувати зброю, зміцнювати ОПК. Країни Європи сьогодні і самі є уразливими, бояться, бо неготові до відбиття атаки Росії, і не можуть належним чином забезпечити Україну, тому що Трамп вибив з їхньої підніжки парасольку НАТО. Якщо Трамп нав'язуватиме нам так зване перемир'я, то хочу підкреслити, що це не завершення війни, а її ставлять на паузу", - зауважив голова ВГО "Україна в НАТО".

За його словами, через 3-5 років війна до нас знову повернеться через Трампа, його концепцію - не приймати Україну до НАТО, не надавати нам гарантій безпеки, все звалюючи на Європу.

"Відповідно, як уряди країн-членів НАТО, які хочуть допомогти Україні, можуть нам надавати допомогу, розуміючи, що у них немає захисту, США їх не буде підстраховувати? Тому ми вступаємо у це "перемир'я", не маючи жодних гарантій безпеки. Ба більше, нас примушують до цієї капітуляції, втрати суб'єктності. Трамп з Путіним перетворюють Україну в об'єкт міжнародного безправ'я", - резюмував Юрій Романюк.