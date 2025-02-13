У "ПМР" приберуть низку блокпостів на адмінкордоні з Молдовою

Про рішення повідомили представники Придністровʼя та підтвердила делегація Кишинева в Обʼєднаній контрольній комісії (ОКК), передає NewsMaker.

Пости, установлені на в'їзді до міст і районів на лівому березі, приберуть до 27 лютого.

"Військові спостерігачі, миротворці переконаються, що ці пости знято. Про хід процесу буде доповідь до Об'єднаної контрольної комісії. Звісно, ​​у зв'язку з цим ми плануємо розблокувати роботу самого органу з управління миротворчою операцією на Дністрі, а саме Об'єднаної контрольної комісії, у нормальному режимі", - зазначив співголова ОКК від Придністров'я Олег Бєляков.

Делегація Кишинева в ОКК підтвердила, що представники Придністров'я повідомили про скорочення чисельності блокпостів у регіоні.

"Інформацію перевірятимуть на місцях військові спостерігачі зі складу Спільних миротворчих сил, які переміщатимуться запланованими маршрутами та надаватимуть докладні звіти. Делегація Молдови протягом кількох років рішуче виступає за ліквідацію з зони відповідальності Спільних миротворчих сил усіх несанкціонованих постів та будь-яких інших об'єктів, які блокують свободу пересування у Зоні безпеки", - заявили в делегації Молдови.