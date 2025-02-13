У "ПМР" приберуть низку блокпостів на адмінкордоні з Молдовою
Влада невизнаного Придністровʼя прибере 11 блокпостів, які встановили у 2022 році в Зоні безпеки. Це вимога для постачання газу в окупований регіон
Про рішення повідомили представники Придністровʼя та підтвердила делегація Кишинева в Обʼєднаній контрольній комісії (ОКК), передає NewsMaker.
Пости, установлені на в'їзді до міст і районів на лівому березі, приберуть до 27 лютого.
"Військові спостерігачі, миротворці переконаються, що ці пости знято. Про хід процесу буде доповідь до Об'єднаної контрольної комісії. Звісно, у зв'язку з цим ми плануємо розблокувати роботу самого органу з управління миротворчою операцією на Дністрі, а саме Об'єднаної контрольної комісії, у нормальному режимі", - зазначив співголова ОКК від Придністров'я Олег Бєляков.
Делегація Кишинева в ОКК підтвердила, що представники Придністров'я повідомили про скорочення чисельності блокпостів у регіоні.
"Інформацію перевірятимуть на місцях військові спостерігачі зі складу Спільних миротворчих сил, які переміщатимуться запланованими маршрутами та надаватимуть докладні звіти. Делегація Молдови протягом кількох років рішуче виступає за ліквідацію з зони відповідальності Спільних миротворчих сил усіх несанкціонованих постів та будь-яких інших об'єктів, які блокують свободу пересування у Зоні безпеки", - заявили в делегації Молдови.
Ситуація в Придністров'ї
Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.
Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.
З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.
2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.
Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.
Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.
6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.
10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.
17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.
23 січня Придністров'я відмовилося від українського вугілля, заявивши, що воно не підходить для Молдовської ДРЕС.
Пізніше Кишинів ухвалив рішення надати самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, аби підтримати тиск у системі.
10 лютого стало відомо, що угорська компанія (MET Gas and Energy Marketing AG) доставлятиме газ до західного кордону Республіки Молдова, а витрати покриватиме компанія з Дубаю (JNX General Trading L.L.C.). Таким чином Придністров'я буде забезпечено блакитним паливом.
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