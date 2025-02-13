Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Енергетика Молдова не продовжила надзвичайний стан, який запроваджували через енергокризу

Молдова не продовжила надзвичайний стан, який запроваджували через енергокризу

Юлія Юліна
13 лютого, 2025 четвер
18:49
Енергетика Новий прем'єр Молдови Доріан Речан

У Молдові завершився 60-денний надзвичайний стан, який запроваджували через енергокризу. Його не планують продовжувати

Зміст

Про це у Facebook написав премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан.

"Сьогодні закінчується 60-денний надзвичайний стан, який поки що не буде продовжений. На даному етапі були створені необхідні умови для того, щоб Придністровський регіон був забезпечений природним газом без необхідності введення надзвичайного стану", – повідомив він.

За словами премʼєр-міністра, введення надзвичайного стану було необхідно для того, щоб мати можливість купувати газ і електроенергію після того, як Україна припинила транзит російського газу.

Він також додав, що на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій уряду Молдови ухвалили рішення щодо компенсації підвищення тарифів на енергетику для населення.

Крім цього, компанії "Енергоком" компенсують 30 млн євро за те, що протягом періоду надзвичайного стану вона за власні гроші закупила газ для лівого берега Дністра й електроенергію для правого.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева. 

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.

23 січня Придністров'я відмовилося від українського вугілля, заявивши, що воно не підходить для Молдовської ДРЕС.

Пізніше Кишинів ухвалив рішення надати самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, аби підтримати тиск у системі.

10 лютого стало відомо, що угорська компанія (MET Gas and Energy Marketing AG) доставлятиме газ до західного кордону Республіки Молдова, а витрати покриватиме компанія з Дубаю (JNX General Trading L.L.C.). Таким чином Придністров'я буде забезпечено блакитним паливом.

Теги:
Новини
Світ
Економіка
Молдова
Читайте також:
модульне містечко на Рівненщині
Автор Зіновія Воронович
30 грудня, 2024 понедiлок
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Міхаель Галер
Автор Альона Мишакова
26 січня, 2025 неділя
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-2.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.58
    Купівля 41.58
    Продаж 42.04
  • EUR
    Купівля 43.21
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
13 лютого
18:56
діти провалилися під лід
На Херсонщині 5 дітей провалилися під лід: двох витягнули, трьох іще шукають
18:47
Пресреліз
Костянтин Жеваго
Костянтин Жеваго вважає застосовані проти нього санкції незаконними, - пресслужба підприємця
18:42
Оновлено
Володимир Зеленський
"Це не дуже приємно": Зеленський прокоментував те, що Трамп спершу провів розмову з Путіним
18:40
РФ обстріляла Нікопольщину з різних видів озброєння: поранено двох людей
18:38
Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку: ухвалено рішення для ефективної оборони
18:26
В 11 містах США покажуть художній фільм "Буча" до річниці повномасштабного вторгнення
18:19
Дональд Трамп
У британському міноборони порадили Україні послати Трампа "за російським кораблем", – The Times
18:16
Марк Рютте
"Ми знали, що дзвінок неминучий, але ми не узгоджуємо наші позиції": Рютте про розмову Трампа з Путіним
18:06
OPINION
Мета операції проти Порошенка – розділити суспільство
18:03
Оновлено
Міністр оборони США Піт Хегсет
Глава Пентагону Хегсет назвав членство України в НАТО нереалістичним. Київ відреагував
18:02
Карім Хан
США запровадили санкції проти прокурора МКС Хана, який видав ордер на арешт Путіна
18:00
ЗСУ прапор
Чому ЗСУ та українці будуть вирішувати майбутнє, а не розмови Трампа з Путіним
17:59
Оновлено
у Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп
У Мюнхені автомобіль в'їхав у натовп: щонайменше 28 поранених
17:51
Марк Рютте
Україні ніколи не обіцяли членство в НАТО в межах мирних домовленостей, - Рютте
17:46
Через рішення Трампа щодо USAID без фінансування залишився найбільший у Польщі центр допомоги біженцям з України
17:42
Ексклюзив
Тетяна Висоцька
Багато політиків ЄС уже говорять про перемир'я як про вирішене питання, - кореспондентка Еспресо з Брюсселя
17:40
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про продовження термінів проходження ВЛК для обмежено придатних до військової служби
17:38
Ексклюзив
НАТО, Трамп
Це не звершення війни, її ставлять на паузу: голова ВГО "Україна в НАТО" про кроки США щодо припинення війни РФ проти України
17:37
Фотографії, негативи та касети: на смітнику знайшли унікальну колекцію подружжя кінематографістів Хмельницьких
17:34
Ексклюзив
Петро Порошенко
Санкції вводять проти терористів та екстремістів, а таким Порошенка називав лише Путін, - нардеп Синютка
17:27
Одеська юридична академія
Одеську юридичну академію приєднають до Університету ім. Мечникова
17:21
Леонід Пасічник
Ватажку "ЛНР" Пасічнику оголосили нові підозри
17:20
Ексклюзив
Іван Сокаль
Морили голодом, застосовували електрошокери та били палицями: звільнений із полону азовець Сокаль про перебування в Оленівці та СІЗО окупантів
17:04
Революції Гідності
Хід памʼяті, виставки й екскурсії місцями Революції Гідності: у Києві оголосили програму заходів до Дня Героїв Небесної Сотні
17:03
strike drones
Німецька Helsing виготовить для України 6 тис. ударних безпілотників на основі ШІ
16:58
Петро Порошенко
Президент Європейської народної партії закликав владу України припинити переслідування Порошенка
16:49
Wizz Air
Аеропорт "Бориспіль" і лоукостер Wizz Air обговорили відновлення польотів у разі відкриття повітряного простору
16:40
Ексклюзив
Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики"
"Це цинічне нехтування законом і етичними нормами": політолог Бобиренко про санкції проти Порошенка
16:36
Юрій Висоцький
Звинувачення в домаганнях: університет Карпенка-Карого відсторонив викладача Висоцького від роботи на час перевірки
16:32
Роберт Фіцо
Фіцо опублікував спільне фото з Путіним і назвав Україну та ЄС невдахами
16:28
Від початку доби на фронті відбулося 72 боєзіткнення: росіяни найактивніші на Покровському напрямку
16:14
наслідки атаки в Краматорську
Російська армія атакувала Краматорськ ФАБами: загинула людина, п'ятеро поранених
16:13
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
"Краще говорити про це за столом переговорів": глава міноборони Німеччини Пісторіус про заяви США щодо членства України в НАТО
16:04
Ексклюзив
Карта бойових дій за 5-12 лютого
Давно такого не було, ворог повернувся до застосування бронетехніки: боєць ЗСУ з Покровського напрямку
16:00
OPINION
Трамп перестав довіряти Келлогу?
15:58
Оновлено
У Молдові закриють Російський культурний центр після падіння безпілотників РФ на території країни
15:56
Оновлено
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Порошенка, Коломойського, Жеваго, Боголюбова та Медведчука
15:50
Ексклюзив
Іван Сокаль
"Під'їжджаючи до Маріуполя, ми зрозуміли, що це не звичайна тривога, а реально велике вторгнення": звільнений із полону азовець Сокаль розповів про оборону міста
15:48
На фото: Репер Diddy
Арештований репер Diddy позивається до NBC Universal через фільм з "неправдивими звинуваченнями"
15:47
Віктор Орбан
Орбан назвав заяву ЄС щодо переговорів про закінчення війни в Україні нікчемною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV