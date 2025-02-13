Молдова не продовжила надзвичайний стан, який запроваджували через енергокризу

Про це у Facebook написав премʼєр-міністр Молдови Дорін Речан.

"Сьогодні закінчується 60-денний надзвичайний стан, який поки що не буде продовжений. На даному етапі були створені необхідні умови для того, щоб Придністровський регіон був забезпечений природним газом без необхідності введення надзвичайного стану", – повідомив він.

За словами премʼєр-міністра, введення надзвичайного стану було необхідно для того, щоб мати можливість купувати газ і електроенергію після того, як Україна припинила транзит російського газу.

Він також додав, що на засіданні Комісії з надзвичайних ситуацій уряду Молдови ухвалили рішення щодо компенсації підвищення тарифів на енергетику для населення.

Крім цього, компанії "Енергоком" компенсують 30 млн євро за те, що протягом періоду надзвичайного стану вона за власні гроші закупила газ для лівого берега Дністра й електроенергію для правого.

Ситуація у Придністров'ї

Так званий очільник Придністров'я Вадим Красносельський 9 грудня 2024 року підписав указ про запровадження надзвичайного економічного стану через загрозу припинення постачання до регіону російського газу через Україну.

Уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

З 1 січня у так званому Придністров'ї припинили постачання тепла та гарячої води для побутових споживачів і підприємств. Це сталося через припинення постачання російського газу.

2 січня стало відомо, що там зупинили роботу всіх промислових підприємств, за винятком продовольчих.

Наступного дня у регіоні запровадили віялові вимкнення світла. Також є ймовірність відключення води.

Самопроголошене Придністров'я відкинуло пропозицію Кишинева щодо закупівлі газу в Європі. Там сподіваються на відновлення постачання з боку російського Газпрому.

6 січня в Єврокомісії заявили, що працюють над енергозабезпеченням Молдови. Там закликали Придністров'я прийняти допомогу Кишинева.

10 січня у самопроголошеному Придністров'ї на 30 днів продовжили надзвичайний економічний стан через припинення постачання російського газу.

17 січня Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови ухвалила рішення, згідно з яким Молдова застосує механізм цивільного захисту ЄС, щоб отримати допомогу під час енергетичної кризи.

23 січня Придністров'я відмовилося від українського вугілля, заявивши, що воно не підходить для Молдовської ДРЕС.

Пізніше Кишинів ухвалив рішення надати самопроголошеному Придністров'ю 3 млн кубометрів газу в борг, аби підтримати тиск у системі.

10 лютого стало відомо, що угорська компанія (MET Gas and Energy Marketing AG) доставлятиме газ до західного кордону Республіки Молдова, а витрати покриватиме компанія з Дубаю (JNX General Trading L.L.C.). Таким чином Придністров'я буде забезпечено блакитним паливом.