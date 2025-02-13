"Кличку та Залужному - приготуватися": нардепка Федина про санкції проти Порошенка
Софія Федина, народна депутатка України, зауважила, що зараз переслідуються і військові, і місцеве самоврядування, тому логічно, що їхні лідери будуть наступними після Порошенка
Про це вона розповіла в етері "Еспресо".
"Петро Порошенко – лідер єдиної опозиційної фракції в українському парламенті, лідер опозиції та партії, представники якої у величезній кількості зараз на фронті. По суті, це переслідування опозиції, що обнуляє демократичні прагнення Української держави. Це є розправа з потенційним опонентом на виборах", - підкреслила нардепка.
За її словами, сьогодні, 13 лютого, держпідприємству "Україна" наказали зробити обрахунки роздруковування бюлетенів на президентські вибори.
"То скажіть мені, чи не готується Зеленський до виборів? Готується та зачищає своїх політичних опонентів. Я думаю, що в такому випадку Кличку та Залужному - приготуватися. Питання у тому, що зараз переслідуються і військові, і місцеве самоврядування, тому дуже логічно, що їхні лідери будуть наступними після Порошенка", - резюмувала Софія Федина.
- Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про санкції проти п'ятого президента України Петра Порошенка, Ігоря Коломойського, Костянтина Жеваго, Геннадія Боголюбова та Віктора Медведчука.
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