Ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що хочуть, але мир буде встановлено, - міністр оборони США Піт Хегсет
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зазначила, що в Брюсселі завершилася зустріч міністрів оборони країн НАТО
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"На фінальній пресконференції міністр оборони США Піт Хегсет, розповідаючи про майбутні переговори щодо миру в Україні, зазначив, що Трамп доручив йому досягти миру через силу. Коли я це почула, то подумала: "О, невже він має на увазі, що буде посилювати Україну, щоб перемовини були більш ефективними з погляду інтересів України?" Але очільник Пентагону пояснив, що саме він мав на увазі. Виявляється, мир через силу з погляду американців - це сила самого Трампа, який є сильним перемовником", - наголосила Висоцька.
Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька також додала, що Піт Хегсет назвав Трампа ідеальним перемовником, який перебуває за столом переговорів з позиції сили й може одночасно вести розмову з Путіним і Зеленським.
"І ніхто, ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що вони хочуть, однак мир буде встановлено. Ось такий новий меседж надіслав Піт Хегсет", - зауважила Висоцька.
- Раніше очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство Києва в Північноатлантичному альянсі та повернення кордонів України 2014 року не є реалістичним результатом.
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