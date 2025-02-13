Ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що хочуть, але мир буде встановлено, - міністр оборони США Піт Хегсет

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На фінальній пресконференції міністр оборони США Піт Хегсет, розповідаючи про майбутні переговори щодо миру в Україні, зазначив, що Трамп доручив йому досягти миру через силу. Коли я це почула, то подумала: "О, невже він має на увазі, що буде посилювати Україну, щоб перемовини були більш ефективними з погляду інтересів України?" Але очільник Пентагону пояснив, що саме він мав на увазі. Виявляється, мир через силу з погляду американців - це сила самого Трампа, який є сильним перемовником", - наголосила Висоцька.

Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька також додала, що Піт Хегсет назвав Трампа ідеальним перемовником, який перебуває за столом переговорів з позиції сили й може одночасно вести розмову з Путіним і Зеленським.

"І ніхто, ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що вони хочуть, однак мир буде встановлено. Ось такий новий меседж надіслав Піт Хегсет", - зауважила Висоцька.