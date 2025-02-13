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Ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що хочуть, але мир буде встановлено, - міністр оборони США Піт Хегсет

Оксана Ліховід
13 лютого, 2025 четвер
20:15
Світ Міністр оборони США Піт Хегсет

Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька зазначила, що в Брюсселі завершилася зустріч міністрів оборони країн НАТО

Зміст

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На фінальній пресконференції міністр оборони США Піт Хегсет, розповідаючи про майбутні переговори щодо миру в Україні, зазначив, що Трамп доручив йому досягти миру через силу. Коли я це почула, то подумала: "О, невже він має на увазі, що буде посилювати Україну, щоб перемовини були більш ефективними з погляду інтересів України?" Але очільник Пентагону пояснив, що саме він мав на увазі. Виявляється, мир через силу з погляду американців - це сила самого Трампа, який є сильним перемовником", - наголосила Висоцька.

Кореспондентка Еспресо Тетяна Висоцька також додала, що Піт Хегсет назвав Трампа ідеальним перемовником, який перебуває за столом переговорів з позиції сили й може одночасно вести розмову з Путіним і Зеленським.

"І ніхто, ні Путін, ні Зеленський не отримає всього, що вони хочуть, однак мир буде встановлено. Ось такий новий меседж надіслав Піт Хегсет", - зауважила Висоцька.

  • Раніше очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що членство Києва в Північноатлантичному альянсі та повернення кордонів України 2014 року не є реалістичним результатом.

 

Теги:
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Пентагон
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