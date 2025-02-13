Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"ГУР, окрім здобування інформації, також широко долучається до відчутних ударів по території противника, знищуючи виробничий, промисловий та інтелектуальний потенціал, завдаючи ураження по найбільш чутливих точках російської економіки, зокрема в такій сфері, як розробка нових засобів озброєнь. Мова йде про те, що були уражені два російських радіолокаційних комплекси виявлення та протидії малорозмірним цілям "Валдай"", - зауважив Рябих.

За словами військового експерта, вперше РЛС "Валдай" була презентована на форумі армії, що проводився у РФ у 2018 році, як сучасний комплекс, призначений саме для боротьби з безпілотними системами. Окрім виявлення, цей комплекс також здатен протидіяти виявленим цілям, пригнічуючи канали управління, підміняючи координати й таким чином виводячи їх з ладу, не допускаючи до об'єктів, які вони прикривають.

"ГУР використало свої можливості. Наразі не повідомляється, чим було уражено, але немає ознак того, що це були безпілотні системи, хоча й це не виключається. Є кілька можливих шляхів знищення - це проникнення на об'єкти за допомогою місцевих активістів, які могли закласти вибухівку. Якщо говорити про застосування безпілотних комплексів, то сили й можливості ГУР дозволяють завдавати ударів не лише з території України, використовуючи компоненти в РФ. Натяки та свідчення про це були раніше", - пояснив Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що два потужних комплекси "Валдай", які росіяни не використали для прикриття своїх військ, є доволі важливим результатом.

"І ще більш важливо те, що ці комплекси ще не були поставлені на озброєння, вони тільки проходили необхідні процедури. Тож сподіваємось, що найближчим часом противник не отримає ці комплекси на озброєння", - наголосив Рябих.

У Defense Express припустили, як ГУР могло знищити під Москвою РЛС "Валдай".



ГУР, окрім здобування інформації, також широко долучається до відчутних ударів по території противника, знищуючи виробничий, промисловий та інтелектуальний потенціал, завдаючи ураження по найбільш… pic.twitter.com/Be1uFp4d2g — Еспресо (@EspresoTV) February 13, 2025