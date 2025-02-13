ГУР: під Москвою вибухнули два новітні радіолокаційні комплекси РФ
У ніч проти 7 лютого у Московській області РФ на території військової частини стався вибух - знищені два новітні радіолокаційні комплекси
Про це повідомляє Головне управління розвідки МО.
Так, у ніч з 6 на 7 лютого 2025 року на території в/ч 52116 у місті Долгопрудний під Москвою стався сильних вибух. Ця частина відповідає за безпеку повітряного простору над столицею РФ.
Вибухівка знищила два російських радіолокаційних комплекси "Валдай", призначених для цілодобового автоматичного виявлення та протидії БПЛА.
Довідка. Це новітня розробка російського військово-промислового комплексу - перший зразок у своєму класі, прийнятий на озброєння армії держави-агресора.
- У ніч проти 13 лютого у Липецьку поскаржилися на атаку безпілотників. Вибухи пролунали в районі промислової зони, нібито є постраждала.
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