Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах, зокрема нове призначення бригадного генерала Голубцова

Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 13 лютого.

"Були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті – неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці!" - заявив Зеленський.

Президент також провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої наголосив на необхідності зміцнити Повітряні сили, а саме військову авіацію.

"Доручив головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", - розповів глава держави.

Довідка: Сергій Голубцов у 2011—2015 роках служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації, у 2020-му був начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ, у 2022 році – командувачем повітряного командування "Центр" Повітряних сил. Пізніше став начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ. Був нагороджений орденом Данила Галицького, а у травні 2022 року отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.