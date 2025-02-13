Зеленський анонсував кадрові зміни в Повітряних силах, зокрема нове призначення бригадного генерала Голубцова
Бригадного генерала Сергія Голубцова можуть призначити заступником командувача Повітряних сил України
Про це президент Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 13 лютого.
"Були сьогодні доповіді військових наших – дуже важливі доповіді. Є хороший результат на фронті – неправильно називати географію, не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку – ваша сила дійсно має значення. Молодці!" - заявив Зеленський.
Президент також провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, під час якої наголосив на необхідності зміцнити Повітряні сили, а саме військову авіацію.
"Доручив головкому переговорити з бригадним генералом Сергієм Голубцовим і доповісти щодо можливості відповідної кадрової зміни в Повітряних силах і розглянути призначення бригадного генерала Голубцова заступником командувача Повітряних сил", - розповів глава держави.
Довідка: Сергій Голубцов у 2011—2015 роках служив командиром 114-ї бригади тактичної авіації, у 2020-му був начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ, у 2022 році – командувачем повітряного командування "Центр" Повітряних сил. Пізніше став начальником авіації Командування Повітряних сил ЗСУ. Був нагороджений орденом Данила Галицького, а у травні 2022 року отримав орден Богдана Хмельницького III ступеня.
- 4 лютого за підсумками наради щодо розвитку Повітряних сил України Зеленський доручив міністру оборони Рустему Умєрову пришвидшити модернізацію системи військової авіації.
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