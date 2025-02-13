Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку: ухвалено рішення для ефективної оборони

Про це Сирський повідомив у Facebook.

"Під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах", – написав головком ЗСУ.

Він також розповів, що вислухав пропозиції командирів на місцях та прийняв необхідні рішення для забезпечення Сил оборони необхідними матеріально-технічними засобами, підвищення стійкості та ефективності оборони.