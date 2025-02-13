Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку: ухвалено рішення для ефективної оборони
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бойові частини на Сумському напрямку, де проаналізував проблемні питання та вислухав пропозиції командирів
Про це Сирський повідомив у Facebook.
"Під час роботи у штабах мав змогу детально проаналізувати оперативну обстановку на напрямку, розібратися в проблемних питаннях, зокрема потребах підрозділів в особовому складі, техніці, боєприпасах", – написав головком ЗСУ.
Він також розповів, що вислухав пропозиції командирів на місцях та прийняв необхідні рішення для забезпечення Сил оборони необхідними матеріально-технічними засобами, підвищення стійкості та ефективності оборони.
- Сирський 10 лютого провів телефонну розмову з командувачем Спеціальної місії НАТО з безпекової допомоги та підготовки для України – командувачем Групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Баззардом.
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