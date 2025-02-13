Дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у РФ, – ЗМІ
Дрони Служби безпеки України уразили нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь" у Росії, що є частиною Балтійської трубопровідної системи - 2
Про це повідомляють Суспільне, Інтерфакс і Радіо Свобода з посиланнями на джерела в СБУ.
За даними джерел, після атаки загорівся склад котельного обладнання та закритий розподільний пристрій. Відтак унаслідок атаки безпілотниками тимчасово зупинилося перекачування нафти.
"Кожен день простою цієї нафтоперекачувальної станції приносить Росії десятки мільйонів доларів збитків, адже вона є частиною трубопроводу, яким нафта постачається в термінал "Усть-Луга" на Балтійському морі. Дронові санкції СБУ проти російського нафтового комплексу триватимуть і надалі", – повідомило джерело.
Це вже друга атака СБУ на нафтоперекачувальну станцію "Андреаполь". Перша відбулася 29 січня цього року. Тоді було пошкоджено фільтраційний насосний майданчик, цистерни з присадками, стався розлив нафтопродуктів і пожежа.
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