Хід памʼяті, виставки й екскурсії місцями Революції Гідності: у Києві оголосили програму заходів до Дня Героїв Небесної Сотні

Про це повідомили в Національному меморіальному комплексі Героїв Небесної Сотні – Музеї Революції Гідності.

У суботу, 15 лютого, буде збір на Михайлівській площі (біля банера про Героїв Небесної Сотні) задля екскурсії місцями Революції Гідності. Хроніка подій.

18 лютого з 12:00 до 13:00 години вшановуватимуть загиблих у Маріїнському парку 18 лютого 2014 року - перетин вул. Грушевського, 28 і Кріпосного провулка.

Цього ж дня на розі вул. Михайла Грушевського та алеї Магдебурзького права в Печерському районі столиці розпочне роботу інформаційний цифровий стенд для вшанування пам’яті загиблих киян, захисників і захисниць, у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

О 16:00 18 лютого в Михайлівському Золотоверхому соборі відбуватиметься панахида за Небесною Сотнею.

О 17:00 - 18:00 - хід пам’яті героїв Небесної Сотні за маршрутом: Михайлівська площа – вул. Трьохсвятительська – вул. Хрещатик – алея Героїв Небесної Сотні. Покладання квітів, запалення лампадок.

З 19 лютого по 2 березня у Музеї історії міста Києва триватиме виставка "Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арттворах", присвячена основним історичним етапам на шляху до вступу України до ЄС. Будуть представлені експонати від Національного музею Революції Гідності.

З 19 лютого по 31 березня на алеї Героїв Небесної Сотні можна буде відвідати документальну виставку "Справи Майдану: На шляху до правосуддя та історії". На стендах можна ознайомитися з судовою статистикою та хронологією подій, а також дізнатися про процес меморіалізації місць загибелі Героїв Небесної Сотні.

20 лютого о 10:00–11:30 відбуватиметься церемонія вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та учасників Революції Гідності (екуменічний храм Архистратига Михаїла та Українських Новомучеників, алея Героїв Небесної Сотні, 6).

11:00 – 12:00 - акція "Ангели пам’яті" за адресою: алея Героїв Небесної Сотні, 6. В її межах десятки паперових янголів розвішують на гілках дерев, які були свідками розстрілів беззбройних протестувальників.



20 лютого довкола монументу на майдані Незалежності о 12:00 відкриють виставку "Герої: майдан, війна, пам’ять". Вона присвячена учасникам Революції Гідності, які загинули під час російсько-української війни.

Цього ж дня о 15:00 - 17:00 по вул. Саксаганського, 6, у синій залі Будинку кіно відбуватиметься показ документально-музичного фільму "Україна. Майдан. Перезавантаження. Пам’яті Руслана Ганущака". Стрічку створили на основі відеоархівів військового репортера Руслана Ганущака. Учасник Майдану, згодом – військовий репортер та військовослужбовець з позивними Остап і Фотограф, він загинув 11 січня 2025 року.

27 лютого біля погруддя Тараса Шевченка перед КМДА (вул. Хрещатик, 36) о 16:00 – 18:00 буде збір - звідти розпочнеться екскурсія місцями Революції Гідності. Ініціативи Майдану.